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Адвокат потерпевших по делу Натарова обжалует его домашний арест
Защита потерпевших по делу бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в развращении девочки, обжалует его домашний арест, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:48
дмитрий натаров
шота горгадзе
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
единая россия
андрей турчак
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий натаров, шота горгадзе, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), единая россия, андрей турчак, происшествия

Адвокат потерпевших по делу Натарова обжалует его домашний арест

19:48 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповЧлен Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
Член Общественной палаты РФ Шота Горгадзе
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Защита потерпевших по делу бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в развращении девочки, обжалует его домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Шота Горгадзе.
Пресненский суд Москвы в понедельник отправил Натарова под домашний арест до 25 августа по уголовному делу о педофилии.
"Мы будем обжаловать, человек обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в получении взятки, плюс преступление в отношении несовершеннолетней, он очевидно использовал свои ресурсы, связи, возможности, чтобы избежать уголовной ответственности, и при этом его отправляют под домашний арест. Для меня это нонсенс", - сказал собеседник агентства.
Следствие между тем выступало за заключение бывшего чиновника в СИЗО.
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Помимо развратных действий с девочкой-подростком, Натарову вменяется взяточничество. По словам адвоката фигуранта Кирилла Бельского, потерпевший по этому эпизоду – он же отец девочки из другого эпизода о развратных действиях - утверждал, что он, как владелец крупной фирмы по производству зерна, на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за общее покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
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После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Обвинение в коррупции основано на показаниях владельца крупной компании по производству зерна (отца девочки-подростка из другого эпизода), заявившего, что он десять лет ежемесячно платит Натарову взятки за покровительство. Однако в заседании в субботу он не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги.
Из-за этого судья отложил заседание до понедельника, однако, по словам Бельского, на заседание бизнесмен не пришел и доказательства не представил.
Заседания проходят в закрытом от публики режиме из-за того, что дело касается сексуального насилия.
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Дмитрий НатаровШота ГоргадзеФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Единая РоссияАндрей ТурчакПроисшествия
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