Адвокат потерпевших по делу Натарова обжалует его домашний арест

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Защита потерпевших по делу бывшего помощника руководителя Защита потерпевших по делу бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в развращении девочки, обжалует его домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Шота Горгадзе

Пресненский суд Москвы в понедельник отправил Натарова под домашний арест до 25 августа по уголовному делу о педофилии.

"Мы будем обжаловать, человек обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в получении взятки, плюс преступление в отношении несовершеннолетней, он очевидно использовал свои ресурсы, связи, возможности, чтобы избежать уголовной ответственности, и при этом его отправляют под домашний арест. Для меня это нонсенс", - сказал собеседник агентства.

Следствие между тем выступало за заключение бывшего чиновника в СИЗО.

Помимо развратных действий с девочкой-подростком, Натарову вменяется взяточничество. По словам адвоката фигуранта Кирилла Бельского , потерпевший по этому эпизоду – он же отец девочки из другого эпизода о развратных действиях - утверждал, что он, как владелец крупной фирмы по производству зерна, на протяжении десяти лет ежемесячно выплачивал Натарову денежные средства за общее покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.

Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.

После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета " Единой России Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.

Обвинение в коррупции основано на показаниях владельца крупной компании по производству зерна (отца девочки-подростка из другого эпизода), заявившего, что он десять лет ежемесячно платит Натарову взятки за покровительство. Однако в заседании в субботу он не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги.

Из-за этого судья отложил заседание до понедельника, однако, по словам Бельского, на заседание бизнесмен не пришел и доказательства не представил.