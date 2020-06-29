В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

"Число выявленных за сутки случаев коронавируса составило 3943, после чего общее число случаев заболевания выросло до 186 436. Количество летальных исходов с начала пандемии составило 1599. За сутки 2363 выздоровели, общее число выздоровевших за это время превысило 128 тысяч", - говорится в сообщении минздрава.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии эпидемия по-прежнему нарастает.