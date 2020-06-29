Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573648508.html
В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки
Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Саудовской Аравии, оно приблизилось к четырем тысячам, сообщил в понедельник... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
саудовская аравия
медина
мекка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
саудовская аравия
медина
мекка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, саудовская аравия, медина, мекка, в мире

В Саудовской Аравии выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

19:45 29.06.2020
1430
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Рекордное число случаев заболевания коронавирусом за сутки зарегистрировано в Саудовской Аравии, оно приблизилось к четырем тысячам, сообщил в понедельник минздрав Саудовской Аравии в Twitter.
"Число выявленных за сутки случаев коронавируса составило 3943, после чего общее число случаев заболевания выросло до 186 436. Количество летальных исходов с начала пандемии составило 1599. За сутки 2363 выздоровели, общее число выздоровевших за это время превысило 128 тысяч", - говорится в сообщении минздрава.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии эпидемия по-прежнему нарастает.
Ранее власти Саудовской Аравии объявили, что из-за ситуации с коронавирусом в хадже - ежегодном паломничестве к святым местам ислама в Мекке и Медине - в этом году не примут участие мусульмане из-за рубежа, совершить паломничество смогут только мусульмане, которые находятся на территории королевства, их число не превысит десять тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
712201
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияМединаМеккаВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила, почему ее никто не видел в маске
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Кран с водой
В Минске завели дело из-за поступления некачественной воды в водопровод
Боливия
В Боливии заявили о переходе эпидемии COVID-19 в фазу быстрого роста
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель заявила о беспрецедентных экономических вызовах из-за пандемии
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Пресс-секретарь Цепкало прокомментировал начало досудебной проверки
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Николай Статкевич
Белорусского оппозиционера Статкевича задержали по уголовному делу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт объяснил слова Лукашенко о "столице родины" во время парада
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости
Телефон с приложением Tik Tok
В Индии запретили TikTok и WeChat
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния