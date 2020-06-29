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Калининградские власти возобновили выплаты отелям и ресторанам
Калининградские власти возобновили выплаты отельерам и рестораторам на запуск после простоя, связанного с ограничениями из-за коронавируса, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
калининградская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, калининградская область, экономика

Калининградские власти возобновили выплаты отелям и ресторанам

19:30 29.06.2020
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© Depositphotos / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
© Depositphotos / DragonImages
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Калининградские власти возобновили выплаты отельерам и рестораторам на запуск после простоя, связанного с ограничениями из-за коронавируса, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
Правительство Калининградской области приняло решение выделить 100 миллионов рублей для субсидировании компаний гостинично-ресторанного сектора для "рестарта" сразу после их открытия. На прошлой неделе Алиханов заморозил выплаты из-за того, что некоторые рестораны, отели и гостевые дома нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса.
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"Мы пообщались с ними (бизнесменами), расставили все точки над "и" и с сегодняшнего дня все выплаты возобновлены", - сказал Алиханов.
Ранее в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что выделяемые региональными властями средства на "рестарт" можно будет потратить не только на тестирование персонала на коронавирус, но и на приобретение масок, перчаток, установку санитайзеров и санитарную обработку всех помещений.
Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. Полностью точки общественного питания планируется открыть в регионе 10 июля, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится. Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется в регионе до особого распоряжения правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКалининградская областьЭкономика
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