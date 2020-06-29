Калининградские власти возобновили выплаты отелям и ресторанам

КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Калининградские власти возобновили выплаты отельерам и рестораторам на запуск после простоя, связанного с ограничениями из-за коронавируса, сообщил журналистам губернатор Калининградские власти возобновили выплаты отельерам и рестораторам на запуск после простоя, связанного с ограничениями из-за коронавируса, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов

Правительство Калининградской области приняло решение выделить 100 миллионов рублей для субсидировании компаний гостинично-ресторанного сектора для "рестарта" сразу после их открытия. На прошлой неделе Алиханов заморозил выплаты из-за того, что некоторые рестораны, отели и гостевые дома нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса.

"Мы пообщались с ними (бизнесменами), расставили все точки над "и" и с сегодняшнего дня все выплаты возобновлены", - сказал Алиханов.

Ранее в интервью РИА Новости министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что выделяемые региональными властями средства на "рестарт" можно будет потратить не только на тестирование персонала на коронавирус, но и на приобретение масок, перчаток, установку санитайзеров и санитарную обработку всех помещений.

Сезонные летние кафе и веранды стационарных ресторанов открылись в Калининградской области с 20 июня. Полностью точки общественного питания планируется открыть в регионе 10 июля, если ситуация с распространением коронавируса не ухудшится. Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется в регионе до особого распоряжения правительства.