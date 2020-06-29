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В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза продлить действие антироссийских ограничительных мер на полгода. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:26
россия
руслан бальбек
госдума рф
евросоюз
сша
украина
в мире
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еще кто то сомневается в необходимости голосовать ЗА поправки?
65
Уважаемые дамы и господа! Скорее небо падёт на Землю,чем Европа будет относиться к России уважительно.Ничего не останавливает Европу. А где же Италия,которая во время эпидемии благодарила Россию за помощь? Никто не выходит из общего строя наступающих на Россию.Никто не смеет выйти из этих позорных санкций.
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9
россия
сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1400x0_80_0_0_8f8aa3cedb9639946b74e4650106c29c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, сша, украина, в мире

В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России

19:26 29.06.2020
14015
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза продлить действие антироссийских ограничительных мер на полгода.
Ранее Совет Евросоюза продлил санкции против России, принятые в связи с событиями 2014 года на Украине.
Саммит ЕС
18 июня, 15:18
ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России
По словам политика, в Москве привыкли, что Вашингтон диктует условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы.
"Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно", — цитирует парламентария RT.
ЕС ввел ограничительные меры против российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года. Позднее санкционный список был расширен. В него входят 175 физических лиц и 44 организации.
Мальчик с российским флагом на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
17 марта, 13:49
Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года
1072615819
Обсудить 9
РоссияРуслан БальбекГосдума РФЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
еще кто то сомневается в необходимости голосовать ЗА поправки?
29 июня, 19:39
Сергей Бережной
48100115
Уважаемые дамы и господа! Скорее небо падёт на Землю,чем Европа будет относиться к России уважительно.Ничего не останавливает Европу. А где же Италия,которая во время эпидемии благодарила Россию за помощь? Никто не выходит из общего строя наступающих на Россию.Никто не смеет выйти из этих позорных санкций.
29 июня, 19:43
Генрих Тевтонский
5400005
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