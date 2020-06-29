В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России

ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России

ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России

По словам политика, в Москве привыкли, что Вашингтон диктует условия европейским партнерам, несмотря на пандемию, кризис и другие факторы.

ЕС ввел ограничительные меры против российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года. Позднее санкционный список был расширен. В него входят 175 физических лиц и 44 организации.