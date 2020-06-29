https://ria.ru/20200629/1573648021.html
В Госдуме оценили продление санкций ЕС против России
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза продлить действие антироссийских ограничительных мер на полгода. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:26
2020-06-29T19:26
россия
руслан бальбек
госдума рф
евросоюз
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200618/1573128881.html
https://ria.ru/20200317/1568673783.html
Сергей Бережной
еще кто то сомневается в необходимости голосовать ЗА поправки?
65
Генрих Тевтонский
Уважаемые дамы и господа! Скорее небо падёт на Землю,чем Европа будет относиться к России уважительно.Ничего не останавливает Европу. А где же Италия,которая во время эпидемии благодарила Россию за помощь? Никто не выходит из общего строя наступающих на Россию.Никто не смеет выйти из этих позорных санкций.
59
9
россия
сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан бальбек, госдума рф, евросоюз, сша, украина, в мире