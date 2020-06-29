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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно, соответствующий текст указа опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T21:56
россия
владимир путин
ульяновская область
общество
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, ульяновская область, общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

19:25 29.06.2020 (обновлено: 21:56 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно, соответствующий текст указа опубликован на сайте Кремля.
Путин подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
Ранее участники общероссийской акции "Мы вместе" попросили Путина посмертно наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области, которая боролась с раком и при этом была одним из самых активных волонтеров проекта.
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
Бейджик на груди волонтера
27 июня, 14:14
Ульяновскому медколледжу присвоят имя волонтера Анурьевой
По информации Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. Двенадцатого мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.
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РоссияВладимир ПутинУльяновская областьОбщество
Популярные комментарии
обнаружена онкология на последней стадии... и где ж хвалёная медицина? где плановые медосмотры и диспансеризации?
29 июня, 20:31
Дмитрий Олейник
1991015235
Печально, но могли бы и фото этой девчушки поставить в своей статье! ВВП каждый знает и видит, а вот героев и самоотверженных людей не знают в лицо
29 июня, 19:32
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