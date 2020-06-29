https://ria.ru/20200629/1573647987.html
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно, соответствующий текст указа опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:25
2020-06-29T21:56
россия
владимир путин
ульяновская область
общество
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https://ria.ru/20200627/1573557294.html
Дмитрий Олейник
обнаружена онкология на последней стадии... и где ж хвалёная медицина? где плановые медосмотры и диспансеризации?
253
Double Click
Печально, но могли бы и фото этой девчушки поставить в своей статье! ВВП каждый знает и видит, а вот героев и самоотверженных людей не знают в лицо
157
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россия
ульяновская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, ульяновская область, общество
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву посмертно, соответствующий текст указа опубликован на сайте Кремля.
Путин подписал Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
Ранее участники общероссийской акции "Мы вместе" попросили Путина посмертно наградить Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области
, которая боролась с раком и при этом была одним из самых активных волонтеров проекта.
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
По информации Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. Двенадцатого мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.