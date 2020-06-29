Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
"В тысячу раз превышены предельно допустимые концентрации. <…> Зафиксирована гибель водных биологических ресурсов (рыб) и птиц в связи с гипоксией, вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов," — говорится в сообщении.
По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток".
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно фиксировали нарушения на предприятии и подавали иски в суд.
Нефтяное пятно локализовали боновыми заграждениями, идут работы по откачке нефтепродуктов и их нейтрализации сорбентами.
Первые загрязнения выявили 25 июня при обследовании реки Грачевка (Чернавка), впадающей в Химкинское водохранилище.