Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

"В тысячу раз превышены предельно допустимые концентрации. <…> Зафиксирована гибель водных биологических ресурсов (рыб) и птиц в связи с гипоксией, вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов," — говорится в сообщении.