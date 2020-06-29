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Регионам могут дать право устанавливать тарифы в портах Крайнего Севера
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) определила 16 портов Крайнего Севера, где тарифы могут устанавливать регионы, следует из материалов службы на РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:16
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федеральная антимонопольная служба (фас россии)
нарьян-мар
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россия, тикси, федеральная антимонопольная служба (фас россии), нарьян-мар, экономика

Регионам могут дать право устанавливать тарифы в портах Крайнего Севера

19:16 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание ФАС России
Здание ФАС России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание ФАС России. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) определила 16 портов Крайнего Севера, где тарифы могут устанавливать регионы, следует из материалов службы на портале нормативно-правовых актов.
ФАС предлагала наделить регионы полномочиями по регулированию тарифов на услуги, отказываемые в морских портах в районах Крайнего Севера.
"ФАС России проведена оценка конкурентной среды на рынке погрузо-разгрузочных работ, оказываемых в морских портах... В отношении следующих портов в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг, связанных с предоставлением причалов, погрузкой, выгрузкой, хранением грузов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по перевалке грузов (за исключением услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам)", - говорится в материалах.
В список вошли 16 портов: Диксон, Дудинка, Мезень, Нарьян-Мар, Певек, Хатанга, Анадырь, Беринговский, Провидения, Тикси, Эгвекинот, Магадан, Охотск, Корсаков, Петропавловск-Камчатский и Холмск.
Общественное обсуждение проекта пройдет до 11 июля, независимая антикоррупционная экспертиза - до 3 июля 2020 года.
Кабмин РФ в 2019 году предоставил органам исполнительной власти субъектов РФ право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок на услуги по перевалке грузов за исключением нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам в морских портах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в отношении которых в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг.
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РоссияТиксиФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Нарьян-МарЭкономика
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