Регионам могут дать право устанавливать тарифы в портах Крайнего Севера

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) определила 16 портов Крайнего Севера, где тарифы могут устанавливать регионы, следует из материалов службы на портале нормативно-правовых актов.
ФАС предлагала наделить регионы полномочиями по регулированию тарифов на услуги, отказываемые в морских портах в районах Крайнего Севера.
"ФАС России проведена оценка конкурентной среды на рынке погрузо-разгрузочных работ, оказываемых в морских портах... В отношении следующих портов в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг, связанных с предоставлением причалов, погрузкой, выгрузкой, хранением грузов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которых органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по перевалке грузов (за исключением услуг по перевалке нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам)", - говорится в материалах.
Общественное обсуждение проекта пройдет до 11 июля, независимая антикоррупционная экспертиза - до 3 июля 2020 года.
Кабмин РФ в 2019 году предоставил органам исполнительной власти субъектов РФ право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок на услуги по перевалке грузов за исключением нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам в морских портах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в отношении которых в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг.