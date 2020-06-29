Регионам могут дать право устанавливать тарифы в портах Крайнего Севера

Кабмин РФ в 2019 году предоставил органам исполнительной власти субъектов РФ право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок на услуги по перевалке грузов за исключением нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам в морских портах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в отношении которых в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг.