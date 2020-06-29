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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573647727.html
В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19
В Греции за минувшие сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3390, сообщила в понедельник Национальная... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:15
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19

19:15 29.06.2020
299
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
АФИНЫ, 29 июн – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявлены 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего в стране подтверждены 3390, сообщила в понедельник Национальная организация общественного здравоохранения.
Умерших от коронавируса за последние сутки нет. Всего в Греции от COVID-19 скончался 191 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из интенсивной терапии были выписаны 119 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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