https://ria.ru/20200629/1573647699.html
В Индии запретили TikTok и WeChat
Власти Индии запретило 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть Tik Tok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:14
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Какова судьба БРИКС, когда два ключевых члена объединения ведут войну друг против друга не гнушаясь ни военных действий ни экономических?
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