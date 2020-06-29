Более 10 тысяч студентов подали заявки на третий сезон Кубка "Управляй!"

"В настоящее время на кубок "Управляй!" подано уже 10458 заявок. У студентов еще есть время подать регистрацию на конкурс. Заявочная кампания Кубка "Управляй!" была продлена до 10 июля. А с 18 мая для всех желающих в дистанционном формате проходят образовательные этапы. Спикерами вебинаров являются победители и финалисты нашего флагманского конкурса – "Лидеры России", а также представители крупных компаний. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.