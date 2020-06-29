Более 10 тысяч студентов подали заявки на третий сезон Кубка "Управляй!"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей подали заявки на участие в третьем сезоне Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" (управляй.рф) – проекта президентской платформы "Россия страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"В настоящее время на кубок "Управляй!" подано уже 10458 заявок. У студентов еще есть время подать регистрацию на конкурс. Заявочная кампания Кубка "Управляй!" была продлена до 10 июля. А с 18 мая для всех желающих в дистанционном формате проходят образовательные этапы. Спикерами вебинаров являются победители и финалисты нашего флагманского конкурса – "Лидеры России", а также представители крупных компаний. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.
В Кубке могут принять участие студенты и недавние выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования со всей России с 18 до 25 лет. Образовательный этап кубка, начавшийся 18 мая, был разбит на три потока. Участники первого и второго потоков уже завершили своё обучение. Итоги работы третьего потока в рамках бизнес-симулятора будут подведены 13 июля.
Участникам образовательной программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.
Всероссийский кубок по менеджменту "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".