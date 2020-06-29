Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573647665.html
Более 10 тысяч студентов подали заявки на третий сезон Кубка "Управляй!"
Более 10 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей подали заявки на участие в третьем сезоне Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!"... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:13
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153226/32/1532263284_0:508:4929:3280_1400x0_80_0_0_ad991783e50def3472f93bfef6f00236.jpg
https://ria.ru/20200625/1573458803.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153226/32/1532263284_0:508:4929:3280_1400x0_80_0_0_ad991783e50def3472f93bfef6f00236.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153226/32/1532263284_0:0:4373:3280_1400x0_80_0_0_31fbe7fa49d89215a72998ecfdba7cbc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153226/32/1532263284_0:0:3281:3280_1400x0_80_0_0_960eb217500fd85a81d9144a2f2fbf1c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование - общество

Более 10 тысяч студентов подали заявки на третий сезон Кубка "Управляй!"

19:13 29.06.2020
27
© Depositphotos / CandyBoxImagesСтуденты
Студенты
© Depositphotos / CandyBoxImages
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей подали заявки на участие в третьем сезоне Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" (управляй.рф) – проекта президентской платформы "Россия  страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"В настоящее время на кубок "Управляй!" подано уже 10458 заявок. У студентов еще есть время подать регистрацию на конкурс. Заявочная кампания Кубка "Управляй!" была продлена до 10 июля. А с 18 мая для всех желающих в дистанционном формате проходят образовательные этапы. Спикерами вебинаров являются победители и финалисты нашего флагманского конкурса – "Лидеры России", а также представители крупных компаний. Результаты этих этапов вузы смогут засчитывать студентам как альтернативу учебным практикам", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.
В Кубке могут принять участие студенты и недавние выпускники организаций высшего и среднего профессионального образования со всей России с 18 до 25 лет. Образовательный этап кубка, начавшийся 18 мая, был разбит на три потока. Участники первого и второго потоков уже завершили своё обучение. Итоги работы третьего потока в рамках бизнес-симулятора будут подведены 13 июля.
Участникам образовательной программы доступны вебинары с разбором экономических и управленческих основ работы бизнеса, лекции спикеров из крупных российских компаний, обсуждения по актуальным вопросам и проблемам в сфере образования, экономики и менеджмента, личностного роста, трудоустройства, профессиональной ориентации.
Всероссийский кубок по менеджменту "Управляй!" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
Ноутбук
25 июня, 13:07
Онлайн-чемпионат конкурса "Цифровой прорыв" собрал 6 тысяч участников
000100
Обсудить 1
Образование - Общество
Рекомендуем
Юрий Трутнев
Трутнев рассказал о национальной программе развития ДФО
Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка Угра
В нацпарке "Угра" открыли новую военно-экологическую туристическую тропу
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков оценил ситуацию с удаленной подачей заявлений в центры занятости
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Квартира
На Ставрополье 315 семей приобрели жилье по программе "Молодая семья"
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области умер пациент с коронавирусом
Кран с водой
В Минске завели дело из-за поступления некачественной воды в водопровод
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Клиенты ПСБ получили 2 млрд рублей безвозмездных субсидий от государства
Антон Котяков
Котяков назвал долю потерявших работу во время пандемии
Вид Ульяновска
В Ульяновской области наградили лучших изобретателей и рационализаторов
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Пресс-секретарь Цепкало прокомментировал начало досудебной проверки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проработать вопрос применения технологий на рынке труда
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Почти 80 жителей аварийных домов в Электрогорске переедут в новое жилье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Помпео назвал "безответственными" ответные меры КНР по ограничению виз
06:53Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
06:51СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
Лента новостейМолния