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Талибы заявили об освобождении двадцати афганских пленных
Радикальное движение "Талибан" в понедельник освободило 20 пленных солдат и полицейских на севере Афганистана, сообщил официальный представитель политофиса... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:12
седик седикки
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седик седикки, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Талибы заявили об освобождении двадцати афганских пленных

19:12 29.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" в понедельник освободило 20 пленных солдат и полицейских на севере Афганистана, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Сегодня в провинции Кундуз из тюрьмы "Исламского эмирата" были освобождены 20 солдат и полицейских администрации Кабула", - написал Шахин в Twitter.
Представитель талибов добавил, что всех освобожденных отправили обратно в их семьи и предоставили им "пакеты помощи".
Ранее представитель президента Афганистана Седик Седикки сообщил, что власти освободили почти 3,9 тысячи пленных боевиков радикального движения "Талибан". В свою очередь талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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Седик СедиккиАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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