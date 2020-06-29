Талибы заявили об освобождении двадцати афганских пленных

Представитель талибов добавил, что всех освобожденных отправили обратно в их семьи и предоставили им "пакеты помощи".

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.