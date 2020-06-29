В Израиле допустили перенос аннексии Западного берега из-за COVID-19

"Все, что не касается борьбы с коронавирусом, подождёт", - сказал Ганц на заседании фракции "Кахоль-Лаван".
Кроме того, в понедельник Ганц встретился со спецпосланником Белого дома по международным переговорам Ави Берковицем и послом США в Израиле Дэвидом Фридманом для обсуждения "мирного плана" президента Дональда Трампа.
При этом, как сообщает официальный телеканал израильского кнессета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник на заседании фракции "Ликуд", что "переговоры ведутся с американской командой, которая находится в Израиле, это делается осторожно, вопрос не зависит от "Кахоль-Лаван".
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
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