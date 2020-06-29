В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта

РИМ, 29 июн – РИА Новости. Число скончавшихся вследствие заражения Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом Италии за сутки выросло на шесть и достигло 34 744 человек, заявило министерство здравоохранения страны.

Это самый низкий прирост с первого марта, когда сообщалось о 5 смертельных исходах. 2 марта число жертв выросло на 18, 3 марта – на 27.

Накануне власти сообщили о 22 жертвах эпидемии.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 126, до 240 436. Эта цифра близка к минимальным показателям в 122 случая, зафиксированным 23 июня, что соответствует самому началу эпидемии в Италии в конце февраля.

В воскресенье рост числа случаев составил 174.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 305 человек, их число достигло 189 196.

Зараженными COVID-19 на данный момент считаются 16 496 человек, за сутки это число сократилось на 185 случаев. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 155 человек. Девять из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.