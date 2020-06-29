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Распространение нового коронавируса
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В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на шесть и достигло 34 744 человек, заявило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:05
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире

В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта

19:05 29.06.2020
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 29 июн – РИА Новости. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на шесть и достигло 34 744 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
Это самый низкий прирост с первого марта, когда сообщалось о 5 смертельных исходах. 2 марта число жертв выросло на 18, 3 марта – на 27.
Накануне власти сообщили о 22 жертвах эпидемии.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 126, до 240 436. Эта цифра близка к минимальным показателям в 122 случая, зафиксированным 23 июня, что соответствует самому началу эпидемии в Италии в конце февраля.
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В воскресенье рост числа случаев составил 174.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 305 человек, их число достигло 189 196.
Зараженными COVID-19 на данный момент считаются 16 496 человек, за сутки это число сократилось на 185 случаев. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 155 человек. Девять из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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