https://ria.ru/20200629/1573647213.html
В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на шесть и достигло 34 744 человек, заявило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:05
2020-06-29T19:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
италия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, в мире
РИМ, 29 июн – РИА Новости.
Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом
в Италии
за сутки выросло на шесть и достигло 34 744 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
Это самый низкий прирост с первого марта, когда сообщалось о 5 смертельных исходах. 2 марта число жертв выросло на 18, 3 марта – на 27.
Накануне власти сообщили о 22 жертвах эпидемии.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 126, до 240 436. Эта цифра близка к минимальным показателям в 122 случая, зафиксированным 23 июня, что соответствует самому началу эпидемии в Италии в конце февраля.
В воскресенье рост числа случаев составил 174.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 305 человек, их число достигло 189 196.
Зараженными COVID-19 на данный момент считаются 16 496 человек, за сутки это число сократилось на 185 случаев. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 155 человек. Девять из 20 регионов страны сообщили об отсутствии новых случаев заражения. Еще четыре области зафиксировали по одному случаю заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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