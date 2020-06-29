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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T22:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
женева (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, женева (город), в мире

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

18:58 29.06.2020 (обновлено: 22:24 29.06.2020)
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась", — сказал он.

Гендиректор ВОЗ отметил, что 30 июня исполнится ровно полгода с тех пор, как организация получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае.
Спустя шесть месяцев количество зараженных в мире достигло десяти миллионов человек, умерли 500 тысяч, добавил он.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии. По его словам, это связано с тем, что многим людям "надоело сидеть дома", при этом вирус все еще быстро распространяется и остается смертельно опасным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЖенева (город)В мире
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