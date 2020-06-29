В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

"Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться. <…> Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась", — сказал он.