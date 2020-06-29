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Более 35% участников онлайн-опроса уже проголосовали по поправкам
РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:56
россия
конституция рф
общество
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https://ria.ru/20200629/1573621338.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, общество

Более 35% участников онлайн-опроса уже проголосовали по поправкам

18:56 29.06.2020
129
© РИА Новости / Максим БогодвидЖители Казани на избирательном участке № 453 во время голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Жители Казани на избирательном участке № 453 во время голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Региональная общественная организация "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) представила данные онлайн-опросов пользователей по вопросам участия в общероссийском голосовании. Согласно этим данным, на вопрос об участии в общероссийском голосовании (очно или дистанционно) по состоянию на 29 июня заявили, что проголосовали 35,3%, а еще 36,5% собираются это сделать. При этом 26 июня 13,8% опрошенных заявляли, что уже проголосовали, 27 июня таких респондентов было уже 16,3%, 28 июня – 23,2%.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 13:05
Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Оценивая процедуру голосования и наличие нарушений на участках, подавляющее большинство проголосовавших интернет-пользователей – 69,8% – заявили (по данным на 29 июня), что нарушений не обнаружили. Еще 10,3% утверждают, что нарушения были, но их нельзя назвать существенными.
Ежедневные опросы РОЦИТ проводятся начиная с 25 июня – первого дня голосования. Ежедневно опрашиваются 1200 граждан РФ старше 18 лет, по состоянию на 29 июня количество участников составило 4800 человек.
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РоссияКонституция РФОбщество
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