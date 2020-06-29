https://ria.ru/20200629/1573646842.html
Более 35% участников онлайн-опроса уже проголосовали по поправкам
РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:56
2020-06-29T18:56
россия
конституция рф
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646679_0:0:2966:1668_1400x0_80_0_0_8276ca4e39080d725c1de8bb4c4214ea.jpg
https://ria.ru/20200629/1573621338.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646679_0:0:2966:1668_1400x0_80_0_0_8276ca4e39080d725c1de8bb4c4214ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, общество
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Региональная общественная организация "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) представила
данные онлайн-опросов пользователей по вопросам участия в общероссийском голосовании. Согласно этим данным, на вопрос об участии в общероссийском голосовании (очно или дистанционно) по состоянию на 29 июня заявили, что проголосовали 35,3%,
а еще 36,5% собираются это сделать. При этом 26 июня 13,8% опрошенных заявляли, что уже проголосовали, 27 июня таких респондентов было уже 16,3%,
28 июня – 23,2%.
Оценивая процедуру голосования и наличие нарушений на участках, подавляющее большинство проголосовавших интернет-пользователей – 69,8% – заявили (по данным на 29 июня), что нарушений не обнаружили. Еще 10,3% утверждают, что нарушения были, но их нельзя назвать существенными.
Ежедневные опросы РОЦИТ проводятся начиная с 25 июня – первого дня голосования. Ежедневно опрашиваются 1200 граждан РФ старше 18 лет, по состоянию на 29 июня количество участников составило 4800 человек.