Более 35% участников онлайн-опроса уже проголосовали по поправкам

Оценивая процедуру голосования и наличие нарушений на участках, подавляющее большинство проголосовавших интернет-пользователей – 69,8% – заявили (по данным на 29 июня), что нарушений не обнаружили. Еще 10,3% утверждают, что нарушения были, но их нельзя назвать существенными.