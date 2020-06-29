Великобритания отменит карантин для прибывающих из ряда стран

ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в ближайшее время начнет ослаблять ограничения для въезжающих в страну из-за границы, полный список стран, по прибытии из которых не нужно будет проводить две недели на карантине, будет опубликован на этой неделе, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы Минтранса Гранта Шэппса.

С 8 июня прибывающие в Великобританию из-за границы должны проводить две недели на карантине. Исключения действуют лишь для прибывающих из Ирландии , с острова Мэн и с Нормандских островов, а также медиков, приезжающих помогать коллегам в борьбе с COVID-19, тем, кто работает в сфере перевозок, а также иностранным официальным лицам.

"Сегодня я могу подтвердить, что правительство скоро начнет ослаблять введенные в интересах здравоохранения ограничения на британской границе, позволив пассажирам в определенных обстоятельствах не следовать требованию самоизоляции по прибытии в Великобританию. Это будет касаться международного железнодорожного, морского и авиасообщения", - говорится в заявлении.

"Единый центр по биобезопасности в тесном сотрудничестве с управлением по охране общественного здоровья и главным врачом страны, выделили группу стран и территорий, прибытие пассажиров из которых в Великобританию создает более низкий риск для общественного здоровья без прохождения 14-дневной самоизоляции… Я объявлю дополнительные детали, в том числе полный список стран и территорий, по прибытии из которых не нужно будет проходить карантин, позднее на этой неделе", - отмечается в заявлении Шэппса.

Он также отметил, что МИД страны пересматривает рекомендацию для жителей Великобритании. В настоящее время ведомство не рекомендует британцам путешествовать за границу без необходимости. Новая рекомендация будет объявлена также на этой неделе.