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Великобритания отменит карантин для прибывающих из ряда стран
Великобритания в ближайшее время начнет ослаблять ограничения для въезжающих в страну из-за границы, полный список стран, по прибытии из которых не нужно будет... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:55
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коронавирусы
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, ирландия, мэн (остров), в мире

Великобритания отменит карантин для прибывающих из ряда стран

18:55 29.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в ближайшее время начнет ослаблять ограничения для въезжающих в страну из-за границы, полный список стран, по прибытии из которых не нужно будет проводить две недели на карантине, будет опубликован на этой неделе, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главы Минтранса Гранта Шэппса.
С 8 июня прибывающие в Великобританию из-за границы должны проводить две недели на карантине. Исключения действуют лишь для прибывающих из Ирландии, с острова Мэн и с Нормандских островов, а также медиков, приезжающих помогать коллегам в борьбе с COVID-19, тем, кто работает в сфере перевозок, а также иностранным официальным лицам.
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"Сегодня я могу подтвердить, что правительство скоро начнет ослаблять введенные в интересах здравоохранения ограничения на британской границе, позволив пассажирам в определенных обстоятельствах не следовать требованию самоизоляции по прибытии в Великобританию. Это будет касаться международного железнодорожного, морского и авиасообщения", - говорится в заявлении.
"Единый центр по биобезопасности в тесном сотрудничестве с управлением по охране общественного здоровья и главным врачом страны, выделили группу стран и территорий, прибытие пассажиров из которых в Великобританию создает более низкий риск для общественного здоровья без прохождения 14-дневной самоизоляции… Я объявлю дополнительные детали, в том числе полный список стран и территорий, по прибытии из которых не нужно будет проходить карантин, позднее на этой неделе", - отмечается в заявлении Шэппса.
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Он также отметил, что МИД страны пересматривает рекомендацию для жителей Великобритании. В настоящее время ведомство не рекомендует британцам путешествовать за границу без необходимости. Новая рекомендация будет объявлена также на этой неделе.
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