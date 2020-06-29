Эксперт объяснил слова Лукашенко о "столице родины" во время парада

Лукашенко 24 июня пообщался с гостями парада Победы в Москве. Он, в частности, отметил, что приехал "в столицу родины" и пожелал присутствующим выстоять и не болеть.

"Сколько имеется в истории фактов, когда иностранные лидеры в избирательную кампанию, в том числе через визиты в другие государства стремились продемонстрировать свои политические очки. Этот визит показывает, какие приоритеты ставит Лукашенко", - добавил собеседник агентства.