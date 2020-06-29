https://ria.ru/20200629/1573646362.html
Москалькова назвала голосование по каждой поправке неисполнимым
Голосование по каждой поправке к Конституции России отдельно было бы юридически неисполнимо, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:49
2020-06-29T18:49
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200629/1573615850.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, конституция рф, владимир путин, общество