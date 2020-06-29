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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573646362.html
Москалькова назвала голосование по каждой поправке неисполнимым
Голосование по каждой поправке к Конституции России отдельно было бы юридически неисполнимо, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:49
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
татьяна москалькова, конституция рф, владимир путин, общество

Москалькова назвала голосование по каждой поправке неисполнимым

18:49 29.06.2020
517
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Голосование по каждой поправке к Конституции России отдельно было бы юридически неисполнимо, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Они взаимосвязаны друг с другом. Нельзя оторвать одно от другого. Нельзя будет подвести итог... Юридически это было бы неисполнимо, если их отделить на отдельные поправки", - сказала Москалькова журналистам.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания ЦИК РФ
Вчера, 11:47Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова сожалеет о публикации данных exit poll голосования по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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