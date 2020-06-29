Адыгея получит 85 миллионов рублей на выплаты медикам и соцподдержку

"Как указано в решении комиссии, 39 916 тысяч рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Еще 31 462,8 тысячи рублей предназначено для выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Кроме того, 13 722,3 тысячи рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики", - говорится в сообщении.