https://ria.ru/20200629/1573646238.html
Адыгея получит 85 миллионов рублей на выплаты медикам и соцподдержку
Адыгея дополнительно получит свыше 85 миллионов рублей на выплаты медикам, работавшим с коронавирусными больными, и на социальную поддержку, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:48
2020-06-29T18:48
республика адыгея
республика адыгея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572762063_0:224:2527:1645_1400x0_80_0_0_195c1c5e99c957822dbf410e7e06154f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Адыгея
дополнительно получит свыше 85 миллионов рублей на выплаты медикам, работавшим с коронавирусными больными, и на социальную поддержку, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей республики, в понедельник трехсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований с участием представителей обеих палат российского парламента и правительства РФ одобрила выделение дополнительных бюджетных средств Адыгее.
"Как указано в решении комиссии, 39 916 тысяч рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Еще 31 462,8 тысячи рублей предназначено для выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Кроме того, 13 722,3 тысячи рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.