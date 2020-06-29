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Республика Адыгея
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Адыгея получит 85 миллионов рублей на выплаты медикам и соцподдержку
Адыгея дополнительно получит свыше 85 миллионов рублей на выплаты медикам, работавшим с коронавирусными больными, и на социальную поддержку, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:48
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353
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60
республика адыгея

Адыгея получит 85 миллионов рублей на выплаты медикам и соцподдержку

18:48 29.06.2020
82
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в реанимации городской клинической больницы
Врач в реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Адыгея дополнительно получит свыше 85 миллионов рублей на выплаты медикам, работавшим с коронавирусными больными, и на социальную поддержку, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей республики, в понедельник трехсторонняя комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований с участием представителей обеих палат российского парламента и правительства РФ одобрила выделение дополнительных бюджетных средств Адыгее.
"Как указано в решении комиссии, 39 916 тысяч рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска заражения этой инфекцией. Еще 31 462,8 тысячи рублей предназначено для выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Кроме того, 13 722,3 тысячи рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти деньги будут выделены из резервного фонда правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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