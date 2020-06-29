https://ria.ru/20200629/1573645808.html
В Вильнюсе проводят расследование из-за осквернения еврейских памятников
В Вильнюсе начали расследование осквернения еврейских памятников, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Литвы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:43
2020-06-29T18:43
вильнюс
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/146664/90/1466649080_0:0:3322:1869_1400x0_80_0_0_df2241b06597903bdbc2360b5c921104.jpg
https://ria.ru/20191114/1560899393.html
вильнюс
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/146664/90/1466649080_0:0:3322:1869_1400x0_80_0_0_df2241b06597903bdbc2360b5c921104.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/146664/90/1466649080_308:0:3039:2048_1400x0_80_0_0_94f5f160d6a781001d2e9b49360f07c3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/146664/90/1466649080_649:0:2697:2048_1400x0_80_0_0_04abca01623b7b60314ba72d5176cf03.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вильнюс, литва, в мире