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В Вильнюсе проводят расследование из-за осквернения еврейских памятников
В Вильнюсе начали расследование осквернения еврейских памятников, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Литвы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:43
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вильнюс, литва, в мире

В Вильнюсе проводят расследование из-за осквернения еврейских памятников

18:43 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вильнюс. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 29 июн - РИА Новости. В Вильнюсе начали расследование осквернения еврейских памятников, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Литвы.
"В пятницу было обнаружено, что памятник Виленскому Гаону (раввину Элияху бен Шломо Залману - ред.) на улице Жидо облили какой-то жидкостью белого цвета. В субботу на улице Месиню неизвестные таким же образом осквернили скульптуру, изображающую доктора еврейского происхождения Цемаха Шабада", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, по обоим актам было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литвы (нарушение общественного порядка). Подозреваемые уже идентифицированы и причиненный ущерб оценен.
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