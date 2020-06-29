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Краснодарский край
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Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей на поддержку занятости
Предприятия Краснодарского края получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:41
краснодарский край
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краснодарский край, экономика

Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей на поддержку занятости

18:41 29.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Предприятия Краснодарского края получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Предприятия Кубани получили 4,2 миллиарда рублей субсидий на поддержку занятости. Субсидия стала оперативной мерой для частичной компенсации затрат предпринимателей из числа отраслей, признанных пострадавшими от коронавируса. Поддержка также направлена на сохранение занятости и оплаты труда работников за апрель и май", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за апрель выплаты организациям в отношении 177,7 тысячи работников составили 2,15 миллиарда рублей.
"На выплату за май уже подано более 99 тысяч заявок, однако всем требованиям законодательства, по данным управления федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, соответствуют только 61 тысяча из них. Количество работников, на которых будет выплачена субсидия, превышает 170 тысяч, перечислено уже 2,05 миллиарда рублей. Прием документов продолжается", - добавили в ведомстве.
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Отмечается также, что изначально период подачи заявлений по выплатам за апрель был указан до 1 июня. Теперь, согласно постановлению правительства от 20 июня, сроки продлены: для получения субсидии за апрель, так же, как и за май, заявление в налоговую можно направить до 1 июля.
По данным краевых властей, выплата положена компаниям, включенным в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года, попадающим по ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей экономики, не находящимся в процессе ликвидации и не имеющим задолженностей по налогам и страховым взносам. Кроме того, количество сотрудников организации в апреле должно составлять не менее 90% по отношению к марту 2020 года.
Размер субсидии составляет 12 130 рублей. Получить ее можно на каждого сотрудника, работающего в штате, или на себя лично, если у индивидуального предпринимателя нет наемных работников, уточнили в администрации.
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