Число заболевших COVID-19 в мире достигло десяти миллионов

Свыше 178 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших достигло 10 021 401, следует из ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По последним данным, за минувшие сутки в мире выявлено 4153 смерти, общее число скончавшихся от коронавируса составило 499 913.