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Распространение нового коронавируса
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Число заболевших COVID-19 в мире достигло десяти миллионов
Спустя полгода после выявления COVID-19 количество зараженных вирусом в мире достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T20:01
тедрос адханом гебрейесус
женева (город)
китай
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тедрос адханом гебрейесус, женева (город), китай, коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире достигло десяти миллионов

18:40 29.06.2020 (обновлено: 20:01 29.06.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спустя полгода после выявления COVID-19 количество зараженных вирусом в мире достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Завтра будет шесть месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей", - сказал он.
Свыше 178 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших достигло 10 021 401, следует из ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По последним данным, за минувшие сутки в мире выявлено 4153 смерти, общее число скончавшихся от коронавируса составило 499 913.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусЖенева (город)КитайКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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