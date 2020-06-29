Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в карантин

Волочкова рассказала РИА Новости, что побывала в Дивеево на службе в храме, потом отправилась на Святой источник вместе со своим шофером, и, по ее словам, их никто не остановил. Позже они зашли в местный продуктовый магазин, где на них составили протоколы об административных правонарушениях.