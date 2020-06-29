Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в карантин

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова заявила РИА Новости, что не знала о карантине в селе Дивеево в Нижегородской области, на его территории ей никто об этом не сказал и не препятствовал ее передвижениям, протоколов о правонарушении она не подписывала.
Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области РИА Новости сообщили, что Волочкова и ее спутник, посетившие Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево, будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд. Ей грозит штраф от одной тысячи рублей, сопровождавшему ее человеку — от 15 тысяч.
Волочкова рассказала РИА Новости, что побывала в Дивеево на службе в храме, потом отправилась на Святой источник вместе со своим шофером, и, по ее словам, их никто не остановил. Позже они зашли в местный продуктовый магазин, где на них составили протоколы об административных правонарушениях.
"Я откуда должна была знать, что село закрыто? Как закрыто, если монастырь открыт, множество людей там находится, открыты храмы, где идут службы? Если у вас закрыто Дивеево, закройте храмы на замок. Почему меня там не остановили? Меня никто не останавливал, мне люди говорили, что кто-то из Омска прилетел, кто-то из Благовещенска", — возмутилась балерина.
"Никаких протоколов я не подписывала", — заключила собеседница агентства.
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Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным на 29 июня, в Дивеевском районе зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь — православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
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