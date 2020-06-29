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Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда
Директор центра психологического сопровождения ООО "Консорциум" и автор лингвистической экспертизы по делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:31
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РИА Новости
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, архангельск, псков, происшествия

Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда

18:31 29.06.2020
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© Фото : страница Светланы Прокопьевой на FacebookЖурналистка Светлана Прокопьева
Журналистка Светлана Прокопьева
© Фото : страница Светланы Прокопьевой на Facebook
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Директор центра психологического сопровождения ООО "Консорциум" и автор лингвистической экспертизы по делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой Ольга Якоцуц рассказала РИА Новости, почему суд, по ее мнению, отклонил ходатайство защиты об исключении экспертизы из перечня доказательств по делу. По ее словам, нормы УПК не были нарушены, а у второго эксперта имеются соответствующие компетенции.
Как сообщил РИА Новости адвокат Прокопьевой Виталий Черкасов, защита просила исключить из перечня доказательств по делу подготовленную при участии Хакасского государственного университета имени Катанова комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, которую использовала сторона обвинения в качестве доказательства, однако суд отклонил ходатайство.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
7 февраля 2019, 11:54
Глава СЖР прокомментировал ситуацию с журналисткой "Эха Москвы в Пскове"
"Нормы УПК при проведении экспертизы нарушены не были. Я привлекла Юлию Байкову в качестве второго эксперта, как психолога-лингвиста. Соответствующие компетенции у нее имеются. Она сотрудничает с Хакасским университетом на внештатной основе. Но быть экспертом в штате университета не было в требованиях к проводимому исследованию", - сказала РИА Новости Якоцуц.
Якоцуц добавила, что входит в реестр экспертов, имеющих право проводить комплексные лингвистические экспертизы, аккредитованных при судебно-экспертных учреждениях.
В эфире "Эха Москвы в Пскове" в ноябре 2018 года вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте, произошедшем в здании ФСБ в Архангельске. Текст передачи был выложен в форме статьи в издании "Псковская лента новостей", речь в ней шла о возможных причинах теракта. Впоследствии статья и эфир передачи были удалены по требованию Роскомнадзора, а оба СМИ оштрафованы на 350 тысяч рублей. Региональное СУСК РФ возбудило дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Свою вину Прокопьева не признает.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
6 февраля 2019, 22:22
Венедиктов прокомментировал дело против журналистки "Эха Москвы в Пскове"
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваАрхангельскПсковПроисшествия
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