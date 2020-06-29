Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Директор центра психологического сопровождения ООО "Консорциум" и автор лингвистической экспертизы по делу обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой Ольга Якоцуц рассказала РИА Новости, почему суд, по ее мнению, отклонил ходатайство защиты об исключении экспертизы из перечня доказательств по делу. По ее словам, нормы УПК не были нарушены, а у второго эксперта имеются соответствующие компетенции.

Как сообщил РИА Новости адвокат Прокопьевой Виталий Черкасов, защита просила исключить из перечня доказательств по делу подготовленную при участии Хакасского государственного университета имени Катанова комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, которую использовала сторона обвинения в качестве доказательства, однако суд отклонил ходатайство.

"Нормы УПК при проведении экспертизы нарушены не были. Я привлекла Юлию Байкову в качестве второго эксперта, как психолога-лингвиста. Соответствующие компетенции у нее имеются. Она сотрудничает с Хакасским университетом на внештатной основе. Но быть экспертом в штате университета не было в требованиях к проводимому исследованию", - сказала РИА Новости Якоцуц.

Якоцуц добавила, что входит в реестр экспертов, имеющих право проводить комплексные лингвистические экспертизы, аккредитованных при судебно-экспертных учреждениях.