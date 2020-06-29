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Распространение нового коронавируса
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В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Эпидемия коронавируса привела к росту смертности в Бельгии на 28,8% за период с 1 марта по 31 мая по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:29
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, брюссель, бельгия, в мире

В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:29 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Эпидемия коронавируса привела к росту смертности в Бельгии на 28,8% за период с 1 марта по 31 мая по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные бельгийского статистического бюро.
Как пишет в понедельник издание Le Soir, в 2020 году за этот период скончалось на 8100 человек больше, чем в среднем в эти же месяцы 2015-2019 годов.
"Высокие показатели смертности фиксировались с середины марта и достигли пика 10 апреля, когда скончались 647 человек", - пишет издание. Эта дата совпадает с пиком смертности от коронавируса, который, по данным медиков, также приходится на 10 апреля. В начале мая показатели смертности приблизились к обычным.
Больше всего пострадали пожилые люди старше 85 лет, среди которых смертность выросла на 44%. При этом среди бельгийцев младше 44 лет смертность напротив снизилась. Это объясняется строгими мерами изоляции, которые, в частности, привели к значительному снижению смертности на дорогах.
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Что касается регионов, то больше других пострадал Брюссель, где смертность выросла на 50%. Эксперты объясняют это высокой плотностью населения.
В то же время, по словам бельгийского вирусолога Ива Ван Латема, в течение года показатель смертности может несколько снизиться, о чем свидетельствуют последние недели. "Мы констатируем период низкой смертности, которая связана с ростом летальных исходов во время пика эпидемии. Часть этих людей могли скончаться позже по иным причинам", - сказал вирусолог.
Согласно последним данным, в Бельгии в среднем за последнюю неделю от коронавируса умирали ежедневно шесть человек, больницы принимали в день порядка 15 пациентов с COVID-19. Всего с середины марта число заболевших коронавирусом составляет 61 361 человек.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБрюссельБельгияВ мире
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