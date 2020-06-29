В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Эпидемия Эпидемия коронавируса привела к росту смертности в Бельгии на 28,8% за период с 1 марта по 31 мая по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные бельгийского статистического бюро.

Как пишет в понедельник издание Le Soir , в 2020 году за этот период скончалось на 8100 человек больше, чем в среднем в эти же месяцы 2015-2019 годов.

"Высокие показатели смертности фиксировались с середины марта и достигли пика 10 апреля, когда скончались 647 человек", - пишет издание. Эта дата совпадает с пиком смертности от коронавируса, который, по данным медиков, также приходится на 10 апреля. В начале мая показатели смертности приблизились к обычным.

Больше всего пострадали пожилые люди старше 85 лет, среди которых смертность выросла на 44%. При этом среди бельгийцев младше 44 лет смертность напротив снизилась. Это объясняется строгими мерами изоляции, которые, в частности, привели к значительному снижению смертности на дорогах.

Что касается регионов, то больше других пострадал Брюссель , где смертность выросла на 50%. Эксперты объясняют это высокой плотностью населения.

В то же время, по словам бельгийского вирусолога Ива Ван Латема, в течение года показатель смертности может несколько снизиться, о чем свидетельствуют последние недели. "Мы констатируем период низкой смертности, которая связана с ростом летальных исходов во время пика эпидемии. Часть этих людей могли скончаться позже по иным причинам", - сказал вирусолог.

Согласно последним данным, в Бельгии в среднем за последнюю неделю от коронавируса умирали ежедневно шесть человек, больницы принимали в день порядка 15 пациентов с COVID-19. Всего с середины марта число заболевших коронавирусом составляет 61 361 человек.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.