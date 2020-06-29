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Распространение нового коронавируса
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В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 298
В Северной Македонии за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии - 12 человек, общее число умерших стало самым большим в регионе... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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северная македония
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, в мире

В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 298

18:18 29.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. В Северной Македонии за сутки скончалось максимальное число больных COVID-19 с начала пандемии - 12 человек, общее число умерших стало самым большим в регионе Западных Балкан по данным министерства здравоохранения страны.
Максимальное число жертв коронавируса за 24 часа в странах Западных Балкан с начала пандемии колебалось около 10 человек.
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"Скончались 12 человек - пять из них в Скопье, один в Штипе, двое в Тетово, двое в Струге, один в Велесе и один в Гостиваре. В последние 24 часа проведено 868 тестов, зарегистрировано 132 новых случая COVID-19. Всего с начал пандемии умерли 298 человек, выявлены 6209 зараженных", - сообщил минздрав в понедельник в Twitter.
С числом умерших от инфекции около 300 человек Северная Македония стала лидером региона по числу жертв пандемии. При этом власти страны сообщили в понедельник, что открывают международные аэропорты в Скопье и Охриде в предстоящую среду, 1 июля. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что подготовлены все необходимые протоколы и меры защиты от COVID-19 для безопасности пассажиров и сотрудников аэропортов и авиакомпаний.
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Руководство Северной Македонии в середине марта ввело режим ЧС из-за пандемии COVID-19, который несколько раз продлевало. На 15 июля назначены парламентские выборы, перенесенные в апреле из-за пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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