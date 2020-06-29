Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573644568.html
Член ОП пожаловалась на угрозы из-за наблюдения за голосованием
Член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина обратилась в полицию в связи с угрозами физической расправы за участие в наблюдении за ходом голосования по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:15
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
общественная палата рф
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
https://ria.ru/20200629/1573615714.html
https://ria.ru/20200629/1573620338.html
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_26e3bde58d3efbacea3042a64b7c384b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_e4cd04bf426a1e2da779e6822ab13d3c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна москалькова, конституция рф, общественная палата рф, севастополь, общество

Член ОП пожаловалась на угрозы из-за наблюдения за голосованием

18:15 29.06.2020
406
© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина обратилась в полицию в связи с угрозами физической расправы за участие в наблюдении за ходом голосования по конституции. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала взять на контроль данную ситуацию.
"Вопиющая ситуация произошла вчера в Севастополе. В адрес нашей коллеги, члена Общественной палаты России Натальи Анатольевны Кирюхиной по телефону поступили угрозы. Ей угрожают расправой за ту общественную деятельность, которую она ведет. И это связано в том числе с наблюдением за ходом голосования. Наталья Анатольевна уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением", - рассказала глава ОП Лидия Михеева в ходе брифинга.
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
29 июня, 11:46
Эксперт: стратегия дискредитации голосования терпит фиаско
Общественная палата, по словам Михеевой, будет держать на контроле эту ситуацию. Если появится необходимость, дополнительно обратится в правоохранительные органы, чтобы "было всестороннее разбирательство и чтобы виновные были привлечены к ответственности".
"Я сегодня прямо и открыто говорю о том, что на меня оказывается давление с угрозами физической расправы. Да, сегодня я подала заявление в правоохранительные органы. И я бы хотела привлечь к ответственности тех лиц, которые звонили мне с этими угрозами", - подтвердила информацию Кирюхина.
В свою очередь Москалькова заявила, что возьмет на контроль случай с угрозами Кирюхиной. "Угрозы - это очень серьезная вещь, она подтверждает то, что сегодня обостряется борьба между разными идеями, разными людьми. Это нормально, потому что наше государство идет демократическим путем, но когда люди применяют незаконные методы убеждения, принуждают к определенным действиям, то это общественно опасное деяние, это преступление, и я уверена, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы найти это лицо, совершившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности. Со своей стороны я обязательно возьму на контроль этот беспрецедентный случай давления на члена ОП, просто на гражданина РФ и симпатичную женщину", - сказала она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
29 июня, 12:46Голосование по поправкам в Конституцию
Зюганов объяснил отказ КПРФ от бойкота голосования по поправкам
3210163
Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаКонституция РФОбщественная палата РФСевастопольОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова назвала голосование по каждой поправке неисполнимым
Табличка у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Епархия изучает данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре
Яичница с сосисками
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Журналистка Светлана Прокопьева
Автор экспертизы по делу журналистки из Пскова объяснила решение суда
Раздача гуманитарной помощи от религиозных общин России в Дамаске. 5 февраля 2018
Россия вышла из механизма уведомления о гуманитарных объектах в Сирии
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Юрист рассказал о возможном наказании за неоднократное голосование
Угольный разрез ОАО Воркутауголь
"Воркутауголь" подала иск к Росрезерву почти на миллиард рублей
Мороженое в рожке
Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 25
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Верховный суд США поддержал исполнение смертных приговоров
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Северной Македонии число жертв коронавируса достигло 298
Офисный работник
Эксперт рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке
Анастасия Волочкова
Волочкова прокомментировала ситуацию с посещением монастыря в карантин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт объяснил слова Лукашенко о "столице родины" во время парада
Тест на коронавирус
В Бельгии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52Глава минздрава Новой Зеландии ушел в отставку из-за нарушения карантина
06:52На Камчатке рыбак с трудом пережил "встречу" с медведем
06:52Во Владивостоке открыли новый инфекционный госпиталь для больных COVID-19
06:51В Приамурье зарегистрировали 11 смертей от COVID-19
06:50Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
06:47На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
06:45В Германии выявили 503 новых случая COVID-19
06:44В Туве военный мобильный госпиталь начал принимать гражданское население
06:43В Магадане реанимацию областной больницы закрыли на карантин из-за COVID
06:31Доктор Комаровский развеял миф о способности черники восстановить зрение
06:29Отбывший наказание в Китае за шпионаж японец возвращается на родину
06:28В Калмыкии поправки к Конституции поддержали 84% избирателей
06:25Трампа стали реже оповещать о "связанных с Россией угрозах", сообщает СМИ
06:19В самом северном российском городе начали реконструкцию взлетной полосы
06:16"Работают, как крепостные": Пригожин оценил положение артистов
06:16В КНР заявили, что закон о нацбезопасности Гонконга положит конец хаосу
06:10В Норильске на месте аварии собрали 23 кубометра топливно-водяной смеси
06:09В Волгоградской области более 83% избирателей проголосовали за поправки
06:09В Мексике около 300 россиян проголосовали по поправкам в Конституцию
05:58Twitter удалил фото из твита Трампа
Лента новостейМолния