Член ОП пожаловалась на угрозы из-за наблюдения за голосованием

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Наталья Кирюхина обратилась в полицию в связи с угрозами физической расправы за участие в наблюдении за ходом голосования по конституции. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообещала взять на контроль данную ситуацию.
"Вопиющая ситуация произошла вчера в Севастополе. В адрес нашей коллеги, члена Общественной палаты России Натальи Анатольевны Кирюхиной по телефону поступили угрозы. Ей угрожают расправой за ту общественную деятельность, которую она ведет. И это связано в том числе с наблюдением за ходом голосования. Наталья Анатольевна уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением", - рассказала глава ОП Лидия Михеева в ходе брифинга.
Общественная палата, по словам Михеевой, будет держать на контроле эту ситуацию. Если появится необходимость, дополнительно обратится в правоохранительные органы, чтобы "было всестороннее разбирательство и чтобы виновные были привлечены к ответственности".
"Я сегодня прямо и открыто говорю о том, что на меня оказывается давление с угрозами физической расправы. Да, сегодня я подала заявление в правоохранительные органы. И я бы хотела привлечь к ответственности тех лиц, которые звонили мне с этими угрозами", - подтвердила информацию Кирюхина.
В свою очередь Москалькова заявила, что возьмет на контроль случай с угрозами Кирюхиной. "Угрозы - это очень серьезная вещь, она подтверждает то, что сегодня обостряется борьба между разными идеями, разными людьми. Это нормально, потому что наше государство идет демократическим путем, но когда люди применяют незаконные методы убеждения, принуждают к определенным действиям, то это общественно опасное деяние, это преступление, и я уверена, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы найти это лицо, совершившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности. Со своей стороны я обязательно возьму на контроль этот беспрецедентный случай давления на члена ОП, просто на гражданина РФ и симпатичную женщину", - сказала она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.