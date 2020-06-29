Член ОП пожаловалась на угрозы из-за наблюдения за голосованием

"Я сегодня прямо и открыто говорю о том, что на меня оказывается давление с угрозами физической расправы. Да, сегодня я подала заявление в правоохранительные органы. И я бы хотела привлечь к ответственности тех лиц, которые звонили мне с этими угрозами", - подтвердила информацию Кирюхина.

В свою очередь Москалькова заявила, что возьмет на контроль случай с угрозами Кирюхиной. "Угрозы - это очень серьезная вещь, она подтверждает то, что сегодня обостряется борьба между разными идеями, разными людьми. Это нормально, потому что наше государство идет демократическим путем, но когда люди применяют незаконные методы убеждения, принуждают к определенным действиям, то это общественно опасное деяние, это преступление, и я уверена, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы найти это лицо, совершившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности. Со своей стороны я обязательно возьму на контроль этот беспрецедентный случай давления на члена ОП, просто на гражданина РФ и симпатичную женщину", - сказала она.