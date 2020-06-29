https://ria.ru/20200629/1573644523.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 25
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 25 до 43 575 человек, количество заболевших увеличилось на 815 до 311 965, сообщил минздрав... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:15
2020-06-29T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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великобритания
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире