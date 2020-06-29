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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573644523.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 25
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 25 до 43 575 человек, количество заболевших увеличилось на 815 до 311 965, сообщил минздрав... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 25

18:15 29.06.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 29 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 25 до 43 575 человек, количество заболевших увеличилось на 815 до 311 965, сообщил минздрав страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 36, заболевших - 901.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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