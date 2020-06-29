Епархия изучает данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого являлся ныне запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий, сообщила РИА Новости представитель епархии.

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования об избиении в нем детей, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. Позже Собчак заявила, что на съемочную группу напали.

"Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ. На сегодня установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сотрудники епархии находятся на связи с молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения ранее не были преданы огласке. В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. Сейчас Сергий находится под церковным судом.