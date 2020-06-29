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Религия и мировоззрение
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Епархия изучает данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре
Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого являлся ныне запрещенный в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:13
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
ксения собчак
происшествия
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РИА Новости
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среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), ксения собчак, происшествия

Епархия изучает данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

18:13 29.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТабличка у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Табличка у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Табличка у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре, духовником которого являлся ныне запрещенный в священнослужении схиигумен Сергий, сообщила РИА Новости представитель епархии.
Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования об избиении в нем детей, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. Позже Собчак заявила, что на съемочную группу напали.
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"Екатеринбургская епархия изучает свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 годах, опубликованные рядом СМИ. На сегодня установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сотрудники епархии находятся на связи с молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе, причины, по которым данные обвинения ранее не были преданы огласке. В случае необходимости, по просьбе указанных лиц епархия готова оказать им духовную и психологическую помощь.
Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. Сейчас Сергий находится под церковным судом.
Кроме того, на Романова заведено административное дело. Его рассмотрят 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхиигумен Сергий (Николай Романов)Ксения СобчакПроисшествия
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