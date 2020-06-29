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На Балеарских островах обнаружили пять судов с нелегальными мигрантами
Пять судов с нелегальными мигрантами прибыли за минувшие сутки на Балеарские острова, более 50 человек были задержаны, сообщает издание Diario de Mallorca. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:12
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, майорка, коронавирусы, балеарские острова, марокко, в мире

На Балеарских островах обнаружили пять судов с нелегальными мигрантами

18:12 29.06.2020
153
CC BY 2.0 / Pixabay / lapping / Остров Майорка
Остров Майорка
CC BY 2.0 / Pixabay / lapping /
Остров Майорка. Архивное фото
МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Пять судов с нелегальными мигрантами прибыли за минувшие сутки на Балеарские острова, более 50 человек были задержаны, сообщает издание Diario de Mallorca.
Три лодки были обнаружены около Майорки, еще два – у Форментеры и Кабреры. В общей сложности в них находились 57 человек. Предполагается, что к островам могло причалить еще одно судно, которое осталось незамеченным.
Все находившиеся на борту задержаны и переданы Национальной полиции, они будут находиться в изоляции, пока не пройдут тест на COVID-19.
Это самое большое число мигрантов, которые прибыли к Балеарским островам за один день.
В середине июня министерство здравоохранения уже фиксировало 14 заражений в группе иммигрантов, которая прибыла на канарский остров Фуэртевентура из Марокко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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