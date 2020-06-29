Во Владимирской области отдыхающие спасли супругов из тонущего автомобиля

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Отдыхающие на берегу Клязьмы в городе Коврове Владимирской области спасли двоих супругов из автомобиля "Газель", который свалился с обрыва в воду и стал тонуть, рассказал РИА Новости в понедельник старший дежурный смены городского поисково-спасательного отряда Игорь Гайдуков.
По его словам, инцидент произошел вечером 26 июня. С небольшого обрыва в реку Клязьма упал автомобиль "Газель".
"Нам поступил вызов об этом происшествии. Когда мы приехали на место, из-под воды виднелась только крыша "Газели". Очевидцы еще до нашего приезда спасли находившихся внутри мужа и жену. Женщину вывели через дверь, а мужчину вытаскивали через люк", - рассказал собеседник.
Чтобы вытащить мужчину, стекло люка разбивали молотком.
"И сам мужчина, и те, кто его вытаскивали, порезались. Спасатели оказали на месте первую помощь. Оказалось, что супруги приехали из Иваново в Ковров к родственникам жены, и мы отвезли их обоих к родственникам… По словам водителя "Газели", автомобиль стоял близко к обрыву, и когда он стал отъезжать, вместо задней скорости случайно включил первую, в итоге машина оказалась в воде", - отметил Гайдуков.