Во Владимирской области отдыхающие спасли супругов из тонущего автомобиля

По его словам, инцидент произошел вечером 26 июня. С небольшого обрыва в реку Клязьма упал автомобиль "Газель".

"Нам поступил вызов об этом происшествии. Когда мы приехали на место, из-под воды виднелась только крыша "Газели". Очевидцы еще до нашего приезда спасли находившихся внутри мужа и жену. Женщину вывели через дверь, а мужчину вытаскивали через люк", - рассказал собеседник.