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Во Владимирской области отдыхающие спасли супругов из тонущего автомобиля
Отдыхающие на берегу Клязьмы в городе Коврове Владимирской области спасли двоих супругов из автомобиля "Газель", который свалился с обрыва в воду и стал тонуть, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T18:09
иваново
владимирская область
ковров
происшествия
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иваново
владимирская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иваново, владимирская область, ковров, происшествия

Во Владимирской области отдыхающие спасли супругов из тонущего автомобиля

18:09 29.06.2020
4949
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Отдыхающие на берегу Клязьмы в городе Коврове Владимирской области спасли двоих супругов из автомобиля "Газель", который свалился с обрыва в воду и стал тонуть, рассказал РИА Новости в понедельник старший дежурный смены городского поисково-спасательного отряда Игорь Гайдуков.
По его словам, инцидент произошел вечером 26 июня. С небольшого обрыва в реку Клязьма упал автомобиль "Газель".
"Нам поступил вызов об этом происшествии. Когда мы приехали на место, из-под воды виднелась только крыша "Газели". Очевидцы еще до нашего приезда спасли находившихся внутри мужа и жену. Женщину вывели через дверь, а мужчину вытаскивали через люк", - рассказал собеседник.
Чтобы вытащить мужчину, стекло люка разбивали молотком.
"И сам мужчина, и те, кто его вытаскивали, порезались. Спасатели оказали на месте первую помощь. Оказалось, что супруги приехали из Иваново в Ковров к родственникам жены, и мы отвезли их обоих к родственникам… По словам водителя "Газели", автомобиль стоял близко к обрыву, и когда он стал отъезжать, вместо задней скорости случайно включил первую, в итоге машина оказалась в воде", - отметил Гайдуков.
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ИвановоВладимирская областьКовровПроисшествия
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