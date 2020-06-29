Во Франции явка во втором туре муниципальных выборов составила 41,6%

ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции была рекордно низкой: на избирательные участки пришли 41,6% граждан, во многих городах страны победу одержали "зеленые".
Второй тур прошел в воскресенье, число коммун, где состоялись выборы, составило около 5 тысяч. По сообщению МВД, явка составила 41,6%. Явка на выборах в первом туре была 44,3%. В 2014 году во втором туре выборов проголосовали 62,13% избирателей.
Во втором туре на пост мэра Парижа переизбрана Анн Идальго, набравшая 48,7% голосов. Ее ближайшая соперница Рашида Дати получила лишь 33,8%.
Действующий премьер-министр Франции Эдуар Филипп избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей. Ранее Филипп отмечал, что в случае победы на выборах мэра рассчитывает оставаться на посту главы правительства, однако не исключал, что может вернуться в Гавр раньше 2022 года. Кресло мэра этого города Филипп занимал с 2010 по 2017 год - до назначения на должность премьер-министра.