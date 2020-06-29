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Во Франции явка во втором туре муниципальных выборов составила 41,6%
Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции была рекордно низкой: на избирательные участки пришли 41,6% граждан, во многих городах страны победу... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:58
эдуар филипп
анн идальго
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лион
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353
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эдуар филипп, анн идальго, франция, лион, париж, в мире

Во Франции явка во втором туре муниципальных выборов составила 41,6%

17:58 29.06.2020
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© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июн – РИА Новости. Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции была рекордно низкой: на избирательные участки пришли 41,6% граждан, во многих городах страны победу одержали "зеленые".
Второй тур прошел в воскресенье, число коммун, где состоялись выборы, составило около 5 тысяч. По сообщению МВД, явка составила 41,6%. Явка на выборах в первом туре была 44,3%. В 2014 году во втором туре выборов проголосовали 62,13% избирателей.
Во втором туре на пост мэра Парижа переизбрана Анн Идальго, набравшая 48,7% голосов. Ее ближайшая соперница Рашида Дати получила лишь 33,8%.
Действующий премьер-министр Франции Эдуар Филипп избран мэром Гавра. За него во втором туре отдали свои голоса 58,8% избирателей. Ранее Филипп отмечал, что в случае победы на выборах мэра рассчитывает оставаться на посту главы правительства, однако не исключал, что может вернуться в Гавр раньше 2022 года. Кресло мэра этого города Филипп занимал с 2010 по 2017 год - до назначения на должность премьер-министра.
В ряде французских городов победу на выборах одержали "зеленые", в том числе в Лионе, Бордо, Нанси, Туре, Пуатье. Так, мэром Лиона – второго города Франции - станет кандидат партии зеленых "Европа Экология Зеленые" (EELV) Грегори Дусэ, получивший более 52% голосов.
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Эдуар ФилиппАнн ИдальгоФранцияЛионПарижВ мире
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