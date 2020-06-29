Во Франции явка во втором туре муниципальных выборов составила 41,6%

Второй тур прошел в воскресенье, число коммун, где состоялись выборы, составило около 5 тысяч. По сообщению МВД, явка составила 41,6%. Явка на выборах в первом туре была 44,3%. В 2014 году во втором туре выборов проголосовали 62,13% избирателей.