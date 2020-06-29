Белоруссия с 1 июля отменит ограничения для транзитных дальнобойщиков

"Правительством Республики Беларусь принято постановление от 26 июня 2020 года №372, согласно которому из постановления Совета министров… от 25 марта 2020 года №171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19" исключаются требования, касающиеся водителей, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении на сайте минтранса.

В нем отмечается, что ранее постановлением №171 в Белоруссии были установлены обязанности для водителей, следующих транзитом на фурах, проезжать только по определенным республиканским автодорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки транспортных средств. Также для водителей было требование покинуть Белоруссию по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.