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Белоруссия с 1 июля отменит ограничения для транзитных дальнобойщиков
Белоруссия с 1 июля отменяет ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса для дальнобойщиков, следующих транзитом через территорию... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:51
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коронавирус covid-19
белоруссия
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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Белоруссия с 1 июля отменит ограничения для транзитных дальнобойщиков

17:51 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Карасев / Перейти в фотобанкБольшегрузные автомобили
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© РИА Новости / Евгений Карасев
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МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Белоруссия с 1 июля отменяет ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса для дальнобойщиков, следующих транзитом через территорию республики, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций.
"Правительством Республики Беларусь принято постановление от 26 июня 2020 года №372, согласно которому из постановления Совета министров… от 25 марта 2020 года №171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19" исключаются требования, касающиеся водителей, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь на транспортных средствах, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении на сайте минтранса.
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В нем отмечается, что ранее постановлением №171 в Белоруссии были установлены обязанности для водителей, следующих транзитом на фурах, проезжать только по определенным республиканским автодорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки транспортных средств. Также для водителей было требование покинуть Белоруссию по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.
По данным пресс-службы ведомства, постановление №372 вступает в силу с 1 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии на понедельник составляет 61790, в том числе скончались 387 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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