Эксперт рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Психологи наблюдают в коллективах конфликты между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать в удаленном формате, заявила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии университета им. И.М. Сеченова Психологи наблюдают в коллективах конфликты между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать в удаленном формате, заявила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии университета им. И.М. Сеченова Мария Киселева

"Если взять коллективы, то сейчас наблюдаются конфликты внутри коллективов - между сотрудниками, которые остаются в самоизоляции, и которые выходят на рабочие места, и сейчас такая тенденция, что эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы", - заявила Киселева в ходе круглого стола на тему "Психологические вызовы пандемии коронавируса: как с ними справляться" в МИА "Россия сегодня".

Она также отметила, что в начале пандемии основными проблемами людей была организация своей жизни в условиях самоизоляции. Сейчас специалистам приходится сталкиваться с двумя "крайними историями - кто хочется во все тяжкие кинуться, забывая все-таки о необходимых мерах предосторожности, а кто-то настолько напуган, что отказывается на работу выходить", отметила она.

Киселева добавила, что еще одна сложность, с которой только предстоит столкнуться, - это постстрессовое расстройство, которое может проявиться у врачей, работавших долгое время в "красной зоне", через 3-6 месяцев после окончания ситуации.

"Самым важным фактором, который, люди, наши мне особенно кажется, ценят - это внимание врача, умение врача объяснить происходящее больному. Нами тоже были даны рекомендации о правильном или более благоприятном информировании больных о происходящем, потому что дефицит информации, это тоже та проблема, о которой заявляли как и родственники больных, так и сами больные", - рассказала эксперт.