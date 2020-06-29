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Эксперт рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке
Психологи наблюдают в коллективах конфликты между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:48
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария киселева, общество

Эксперт рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке

17:48 29.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офисный работник. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Психологи наблюдают в коллективах конфликты между теми, кто вернулся на свои рабочие места после самоизоляции из-за коронавируса, и теми, кто остается работать в удаленном формате, заявила заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии университета им. И.М. Сеченова Мария Киселева.
"Если взять коллективы, то сейчас наблюдаются конфликты внутри коллективов - между сотрудниками, которые остаются в самоизоляции, и которые выходят на рабочие места, и сейчас такая тенденция, что эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы", - заявила Киселева в ходе круглого стола на тему "Психологические вызовы пандемии коронавируса: как с ними справляться" в МИА "Россия сегодня".
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Она также отметила, что в начале пандемии основными проблемами людей была организация своей жизни в условиях самоизоляции. Сейчас специалистам приходится сталкиваться с двумя "крайними историями - кто хочется во все тяжкие кинуться, забывая все-таки о необходимых мерах предосторожности, а кто-то настолько напуган, что отказывается на работу выходить", отметила она.
Киселева добавила, что еще одна сложность, с которой только предстоит столкнуться, - это постстрессовое расстройство, которое может проявиться у врачей, работавших долгое время в "красной зоне", через 3-6 месяцев после окончания ситуации.
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"Самым важным фактором, который, люди, наши мне особенно кажется, ценят - это внимание врача, умение врача объяснить происходящее больному. Нами тоже были даны рекомендации о правильном или более благоприятном информировании больных о происходящем, потому что дефицит информации, это тоже та проблема, о которой заявляли как и родственники больных, так и сами больные", - рассказала эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМария КиселеваОбщество
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