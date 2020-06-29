Глава Адыгеи пообещал достроить газопровод в станице Дондуковской к зиме

КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов успокоил жителей станицы Дондуковской, обратившихся к полномочному представителю президента в ЮФО с вопросом о строительстве газопровода, пообещав им, что к новому отопительному сезону их дома будут газифицированы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов принял участие в приёме граждан полномочным представителе президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, который прошёл в режиме видеосвязи.
"Жительница Адыгеи обратилась с вопросом о содействии в строительстве газопровода низкого давления… в станице Дондуковской Гиагинского района. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что по данному обращению проведена соответствующая работа. Строительство распределительного газопровода низкого давления по обозначенным улицам будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий", - говорится в сообщении.
Кумпилов пообещал держать исполнение этого обращения на личном контроле.
"До 31 июля завершим строительство газопровода, с 10 августа начнём подключать домовладения. Новый отопительный сезон жители встретят с газоснабжением", – цитирует главу республики пресс-служба.