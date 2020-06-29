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Республика Адыгея
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Глава Адыгеи пообещал достроить газопровод в станице Дондуковской к зиме
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов успокоил жителей станицы Дондуковской, обратившихся к полномочному представителю президента в ЮФО с вопросом о строительстве... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:46
республика адыгея
мурат кумпилов
владимир устинов
гиагинский район
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мурат кумпилов, владимир устинов, гиагинский район, общество

Глава Адыгеи пообещал достроить газопровод в станице Дондуковской к зиме

17:46 29.06.2020
12
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов успокоил жителей станицы Дондуковской, обратившихся к полномочному представителю президента в ЮФО с вопросом о строительстве газопровода, пообещав им, что к новому отопительному сезону их дома будут газифицированы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов принял участие в приёме граждан полномочным представителе президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым, который прошёл в режиме видеосвязи.
"Жительница Адыгеи обратилась с вопросом о содействии в строительстве газопровода низкого давления… в станице Дондуковской Гиагинского района. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что по данному обращению проведена соответствующая работа. Строительство распределительного газопровода низкого давления по обозначенным улицам будет осуществляться в рамках ведомственной целевой программы "Современный облик сельских территорий", - говорится в сообщении.
Кумпилов пообещал держать исполнение этого обращения на личном контроле.
"До 31 июля завершим строительство газопровода, с 10 августа начнём подключать домовладения. Новый отопительный сезон жители встретят с газоснабжением", – цитирует главу республики пресс-служба.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловВладимир УстиновГиагинский районОбщество
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