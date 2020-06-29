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Спецпосланник США прокомментировал запрос Ирана на розыск Трампа
Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук назвал "пропагандистским трюком" выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:46
гибель иранского генерала касема сулеймани
касем сулеймани
дональд трамп
интерпол
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, дональд трамп, интерпол, иран, сша, в мире

Спецпосланник США прокомментировал запрос Ирана на розыск Трампа

17:46 29.06.2020
1860
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук назвал "пропагандистским трюком" выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп.
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"Это политика, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью, миром или содействием стабильности... Это пропагандистский трюк, к которому никто не относится серьезно. Мы считаем, что Интерпол не вмешивается и не выпускает "красные уведомления", которые основаны на политическом характере", - сказал Хук на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал "Аль-Ихбария".
Как ранее сообщили РИА Новости в штаб-квартире Интерпола в Лионе, внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск Трампа и других возможных причастных к убийству Сулеймани.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Эксперт оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампИнтерполИранСШАВ мире
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