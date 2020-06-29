Спецпосланник США прокомментировал запрос Ирана на розыск Трампа

ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Спецпосланник США по Ирану Брайан Хук назвал "пропагандистским трюком" выдачу Ираном ордера на арест президента США Дональда Трампа и еще 35 человек за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп.
"Это политика, которая не имеет ничего общего с национальной безопасностью, миром или содействием стабильности... Это пропагандистский трюк, к которому никто не относится серьезно. Мы считаем, что Интерпол не вмешивается и не выпускает "красные уведомления", которые основаны на политическом характере", - сказал Хук на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал телеканал "Аль-Ихбария".
Как ранее сообщили РИА Новости в штаб-квартире Интерпола в Лионе, внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск Трампа и других возможных причастных к убийству Сулеймани.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.