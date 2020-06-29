Президент Грузии подписала конституционные поправки по системе выборов

ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятые парламентом конституционные поправки, согласно которым парламентские выборы текущего года пройдут по новой системе, об этом глава государства заявила во время своего выступления.
Парламент Грузии в понедельник в третьем, окончательном чтении принял поправки в конституцию страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на парламентских выборах по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью. До принятия поправок парламент Грузии избирался по смешанной системе: 77 депутатов - по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным.
"Я подписала конституционные изменения, которые являются новым шагом на демократическом пути Грузии. Хочу поблагодарить за это парламент и всех его членов, кто поддержал поправки, а так же всех тех, кто поправки не поддержал, но я уверена, что на самом деле изменения поддерживают все. Это серьезный шаг к нашему прогрессу, демократии, стабильности",- заявила Зурабишвили, ее выступление транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.
В декабре 2019 года грузинские оппозиционные силы объединились и стали проводить митинги после того, как парламент провалил принятие изменений в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Оппозиционеры и представители правящих властей несколько раз проводили переговоры, однако они были безрезультатными. Митингующие неоднократно блокировали здание парламента, некоторые протесты заканчивались разгоном спецназом.
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В марте представители объединенной оппозиции и члены правящей партии в результате долгих переговоров и массовых уличных протестов оппозиционеров пришли к консенсусу по системе парламентских выборов. Стороны договорились провести выборы следующим образом: из 150 депутатских мест 120 мандатов распределятся по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной с однопроцентным проходным барьером и с 40-процентным барьером для партий, которые сформируют парламентское большинство.