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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573642917.html
В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19
Пневмония выявлена у более 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом в Армении, сказал в понедельник премьер-министра страны Никол Пашинян. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, никол пашинян, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19

17:43 29.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Пневмония выявлена у более 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом в Армении, сказал в понедельник премьер-министра страны Никол Пашинян.
"На данный момент в Армении в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента с коронавирусом, в тяжелом – 529. Пневмония диагностирована у 1739 больных", - сказал глава правительства. По его словам, состояние пациентов с воспалением легких может ухудшиться в любой момент.
"Эту статистику мы можем исправить. Каждый из нас должен приложить для этого усилия", - сказал Пашинян, призвав граждан строго соблюдать правила безопасности.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов вылечились, 433 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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