В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19

Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения

ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Пневмония выявлена у более 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом в Пневмония выявлена у более 1,7 тысячи пациентов с коронавирусом в Армении , сказал в понедельник премьер-министра страны Никол Пашинян

"На данный момент в Армении в крайне тяжелом состоянии находятся 123 пациента с коронавирусом, в тяжелом – 529. Пневмония диагностирована у 1739 больных", - сказал глава правительства. По его словам, состояние пациентов с воспалением легких может ухудшиться в любой момент.

"Эту статистику мы можем исправить. Каждый из нас должен приложить для этого усилия", - сказал Пашинян, призвав граждан строго соблюдать правила безопасности.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов вылечились, 433 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.