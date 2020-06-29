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В Приднестровье готовятся к новому повышению уровня воды в Днестре
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба обсудил вероятность нового повышения уровня воды в Днестре, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:40
вадим красносельский
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вадим красносельский, румыния, молдавия, ссср, происшествия, в мире

В Приднестровье готовятся к новому повышению уровня воды в Днестре

17:40 29.06.2020
2563
CC0 / olafpictures / Вид на железнодорожный мост в Бендерах, Приднестровье
Вид на железнодорожный мост в Бендерах, Приднестровье
CC0 / olafpictures /
Вид на железнодорожный мост в Бендерах, Приднестровье. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на заседании оперштаба обсудил вероятность нового повышения уровня воды в Днестре, сообщила в понедельник пресс-служба приднестровского лидера.
На заседании отмечалось, что в целом, гидрологическая обстановка в республике улучшилась и связано это с тем, что начиная с 26 июня, в верховьях Днестра на территории Украины прекратились ливневые дожди. "Но это временное затишье – в выходные, согласно прогнозам, непогода обещает вернуться на Украину. Высока вероятность, что уровень воды в Днестре снова начнет расти", - говорится в сообщении.
В связи с этим аварийно-спасательными подразделениями в круглосуточном режиме организована работа 20 постов наблюдения за уровнем воды и состоянием дамб на наиболее опасных участках по всему руслу реки. На случай вынужденной эвакуации проведена работа по уточнению численности населения, проживающего в вероятных зонах затопления. Приднестровские спасатели готовы к развертыванию полевых лагерей для размещения эвакуированных. В необходимом количестве подготовлен запас мешков с песчано-гравийной смесью.
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"Вопросы, которые касаются жизни людей, должны быть в приоритете. Мы должны быть готовы ко всему", -­ подчеркнул Красносельский. Он поручил управлению по чрезвычайным ситуациям и главам государственных администраций оказывать необходимую помощь гражданам, пострадавшим от разлива реки.
По данным оперштаба, из-за разлива реки Днестр произошло подтопление земельных участков в ряде приднестровских сел. Кроме того, пришлось остановить работу двух из четырех приднестровских детских лагерей.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу.
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Вадим КрасносельскийРумынияМолдавияСССРПроисшествияВ мире
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