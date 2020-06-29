В Приднестровье готовятся к новому повышению уровня воды в Днестре

В связи с этим аварийно-спасательными подразделениями в круглосуточном режиме организована работа 20 постов наблюдения за уровнем воды и состоянием дамб на наиболее опасных участках по всему руслу реки. На случай вынужденной эвакуации проведена работа по уточнению численности населения, проживающего в вероятных зонах затопления. Приднестровские спасатели готовы к развертыванию полевых лагерей для размещения эвакуированных. В необходимом количестве подготовлен запас мешков с песчано-гравийной смесью.