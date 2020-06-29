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Евросоюз продлил экономические санкции против России
Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России, принятые в 2014 году из-за событий на Украине. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:50
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евросовет, евросоюз, украина, россия, совет ес, в мире

Евросоюз продлил экономические санкции против России

17:39 29.06.2020 (обновлено: 19:50 29.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России, принятые в 2014 году из-за событий на Украине.
Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.
Саммит ЕС
18 июня, 15:18
ЕС продлил на год санкции, введенные после присоединения Крыма к России
Отмечается, что решение продлить санкции приняли после "последней оценки выполнения Минских соглашений".
"Поскольку полная реализация (соглашений. — Прим. ред.) еще не завершена, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России", — говорится в заявлении ЕС.
Евросоюз ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года на фоне событий на востоке Украины и в Крыму.
После референдума на полуострове ЕС расширил санкционный список.
В июле 2014 года там перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к ограничениям против целых секторов экономики.
Под санкциями ЕС сейчас находятся 175 лиц и 44 организации.
Мальчик с российским флагом на блокпосту на перешейке в районе Чонгара
17 марта, 13:49
Санкции в связи с украинскими событиями 2014 года
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