Евросоюз продлил экономические санкции против России

Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото

Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге

БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Совет Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России, принятые в 2014 году из-за событий на Украине

Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года.

Отмечается, что решение продлить санкции приняли после "последней оценки выполнения Минских соглашений".

"Поскольку полная реализация (соглашений. — Прим. ред.) еще не завершена, лидеры ЕС приняли политическое решение продлить экономические санкции против России", — говорится в заявлении ЕС.

Евросоюз ввел санкции против ряда российских и крымских политиков и чиновников 17 марта 2014 года на фоне событий на востоке Украины и в Крыму.

После референдума на полуострове ЕС расширил санкционный список.

В июле 2014 года там перешли от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к ограничениям против целых секторов экономики.