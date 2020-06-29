https://ria.ru/20200629/1573642678.html
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Совет Евросоюза продлил секторальные санкции против России, принятые в 2014 году из-за событий на Украине. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:39
2020-06-29T19:50
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https://ria.ru/20200618/1573128881.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросовет, евросоюз, украина, россия, совет ес, в мире