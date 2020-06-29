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https://ria.ru/20200629/1573642621.html
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запросила брифинг разведки для анализа возможных мер против РФ в связи с сообщениями СМИ о том, что Россия якобы... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:32
россия
нэнси пелоси
дональд трамп
афганистан
талибан
сша
в мире
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https://ria.ru/20200628/1573594514.html
Если бы она сама верила в эту чушь,то побоялась бы за свою голову. Чем она принципиально отличается от головы американского солдата в Афгане? Разве что дороже.
23
Куда то орущие про санкции по Крыму подевались. Наверное поняли, что санкции будут всегда и опять ни за что.
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россия
афганистан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, нэнси пелоси, дональд трамп, афганистан, талибан, сша, в мире

Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами

17:39 29.06.2020 (обновлено: 19:32 29.06.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запросила брифинг разведки для анализа возможных мер против РФ в связи с сообщениями СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой".
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Как сообщается на сайте спикера, Пелоси направила письмо директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел с просьбой провести "межведомственный брифинг для всех членов Палаты представителей в связи с тревожными сообщениями прессы о том, что Россия назначила щедрое вознаграждение за американских солдат в Афганистане" и о "необъяснимом поведении президента Трампа по отношению к России в свете этих сообщений".
В частности, Пелоси пишет, что "возникают следующие вопросы: был ли президент проинформирован, и если нет, то почему нет, и почему Конгресс не был проинформирован".
"Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно. Поэтому я прошу немедленно подготовить межведомственную сводку для всех членов Палаты представителей. Конгрессу необходимо знать, что известно разведывательному сообществу об этой серьезной угрозе американским войскам и нашим союзникам и какие существуют варианты привлечения России к ответственности", - пишет Пелоси.
В свою очередь, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер выступил с аналогичным требованием.
"Я требую немедленного брифинга директора Национальной разведки и директора ЦРУ для всех 100 сенаторов по поводу сообщений о том, что Россия предоставила щедрые награды за (нападения на - ред.) американских военных в Афганистане. Мы также должны знать, была ли эта информация сообщена президенту Трампу, и если да, то когда", - написал Шумер в Twitter.
Нэнси Пелоси
28 июня, 19:52
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными "утками". Он добавил, что утверждение о "сговоре" является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
760013015
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РоссияНэнси ПелосиДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы она сама верила в эту чушь,то побоялась бы за свою голову. Чем она принципиально отличается от головы американского солдата в Афгане? Разве что дороже.
29 июня, 17:51
Von Stirliz
2100002
Куда то орущие про санкции по Крыму подевались. Наверное поняли, что санкции будут всегда и опять ни за что.
29 июня, 17:54
Андрей Романов
1701001
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