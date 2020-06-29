Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами

ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси запросила брифинг разведки для анализа возможных мер против РФ в связи с сообщениями СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью "заказухой".

Как сообщается на сайте спикера, Пелоси направила письмо директору Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору Центрального разведывательного управления Джине Хаспел с просьбой провести "межведомственный брифинг для всех членов Палаты представителей в связи с тревожными сообщениями прессы о том, что Россия назначила щедрое вознаграждение за американских солдат в Афганистане" и о "необъяснимом поведении президента Трампа по отношению к России в свете этих сообщений".

В частности, Пелоси пишет, что "возникают следующие вопросы: был ли президент проинформирован, и если нет, то почему нет, и почему Конгресс не был проинформирован".

"Конгресс и страна нуждаются в ответах немедленно. Поэтому я прошу немедленно подготовить межведомственную сводку для всех членов Палаты представителей. Конгрессу необходимо знать, что известно разведывательному сообществу об этой серьезной угрозе американским войскам и нашим союзникам и какие существуют варианты привлечения России к ответственности", - пишет Пелоси.

В свою очередь, лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер выступил с аналогичным требованием.

"Я требую немедленного брифинга директора Национальной разведки и директора ЦРУ для всех 100 сенаторов по поводу сообщений о том, что Россия предоставила щедрые награды за (нападения на - ред.) американских военных в Афганистане. Мы также должны знать, была ли эта информация сообщена президенту Трампу, и если да, то когда", - написал Шумер в Twitter