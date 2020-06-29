В ДР Конго десять человек погибли из-за схода оползня

Как сообщает издание, инцидент произошел в ночь на воскресенье в деревне Рубенга на территории Махаги. Все 10 погибших были членами одной семьи.

"Ливень, который обрушился здесь у нас, спровоцировал оползень с холма Доро в Рубенге. Один дом рухнул, и из 14 человек, которые находились внутри, 10 погибли и 4 других были ранены, затем доставлены в местное медицинское учреждение", - заявил он.