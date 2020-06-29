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В ДР Конго десять человек погибли из-за схода оползня
Десять человек погибли в результате оползня в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:38
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353
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демократическая республика конго, в мире

В ДР Конго десять человек погибли из-за схода оползня

17:38 29.06.2020
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CC BY 2.0 / Teseum / Goma AirportДемократическая республика Конго
Демократическая республика Конго
CC BY 2.0 / Teseum / Goma Airport
Демократическая республика Конго . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в результате оползня в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7.
Как сообщает издание, инцидент произошел в ночь на воскресенье в деревне Рубенга на территории Махаги. Все 10 погибших были членами одной семьи.
По словам члена местного гражданского общества Саломона Жариеконга, причиной трагедии стал оползень, вызванный ливнем, который обрушился на регион.
"Ливень, который обрушился здесь у нас, спровоцировал оползень с холма Доро в Рубенге. Один дом рухнул, и из 14 человек, которые находились внутри, 10 погибли и 4 других были ранены, затем доставлены в местное медицинское учреждение", - заявил он.
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