Эксперт предрек непростые переговоры Путина и Лукашенко в Ржеве

"Лукашенко трудно будет опереться на безусловную поддержку России, которую он всегда получал, но при этом ему трудно будет и намекать России на то, что он "уйдет" на Запад, потому что своими действиями он себя ссорит и с Западом. То есть, с одной стороны, он посеял сомнения в разумности своих действий среди избирателей, симпатизирующих России и которые традиционно поддерживали Лукашенко, а с другой стороны, арестом (претендента на пост президента Виктора) Бабарико и действиями против других оппонентов, мягко говоря не демократичными, он не привлек к себе и сторонников сближения с Западом. Ситуация у него очень непростая", - полагает Жарихин.