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Воробьев поручил произвести выплаты жителям Подмосковья в срок
Меры федеральной поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным, прежде всего, касающиеся семей с детьми, должны быть оказаны в срок, заявил... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:33
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье), общество

Воробьев поручил произвести выплаты жителям Подмосковья в срок

17:33 29.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Меры федеральной поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным, прежде всего, касающиеся семей с детьми, должны быть оказаны в срок, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Мера поддержки коснется 28 миллионов детей.
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
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"Для нас очень важно все меры федеральной поддержки, озвученные президентом, в срок довести до граждан. Прежде всего, это касается семей с детьми, в июле они получат дополнительно по 10 тысяч рублей", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Он отметил, что в бюджете Подмосковья и на федеральном уровне предусмотрены выплаты медикам, и попросил "своевременно доводить средства до тех, кто лечит и спасает".
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Андрей ВоробьевВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
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