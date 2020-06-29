Воробьев поручил произвести выплаты жителям Подмосковья в срок

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Меры федеральной поддержки, озвученные президентом России Андрей Воробьев. Меры федеральной поддержки, озвученные президентом России Владимиром Путиным , прежде всего, касающиеся семей с детьми, должны быть оказаны в срок, заявил губернатор Подмосковья

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Мера поддержки коснется 28 миллионов детей.

"Для нас очень важно все меры федеральной поддержки, озвученные президентом, в срок довести до граждан. Прежде всего, это касается семей с детьми, в июле они получат дополнительно по 10 тысяч рублей", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.