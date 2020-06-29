Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573642104.html
В Испании начали тесты приложения, выявляющего контакты больных COVID-19
Приложение, отслеживающее контакты зараженных COVID-19, начинают тестировать в Испании, сообщает агентство Efe. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
google android
apple ios
канарские острова
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233199_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_6ad356f336533cdf83db4650c78e5bdf.jpg
канарские острова
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233199_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_6ad356f336533cdf83db4650c78e5bdf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233199_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_1e1005e3a22b649bdc6cc949d0ccd73f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233199_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_90512d473a474ab1d818429b61950a6d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, google android, apple ios, канарские острова, испания, в мире

В Испании начали тесты приложения, выявляющего контакты больных COVID-19

17:32 29.06.2020
600
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 29 июн – РИА Новости. Приложение, отслеживающее контакты зараженных COVID-19, начинают тестировать в Испании, сообщает агентство Efe.
Эксперимент будет проходить на небольшом канарском острове Гомера, где живут 22 тысячи человек. Предполагается, что в нем будут участвовать около 3 тысяч человек, из которых 300 "условно зараженных".
На первой стадии, которая начинается сегодня, жителей острова, а также пассажиров самолетов и судов, которые на него прибывают, будут информировать об этом эксперименте. На второй, которая начнется 6 июля, собственно, начнется само тестирование. При запуске будет лишь один "зараженный", а затем будет запущено три волны "эпидемии" – 10, 13 и 17 июля. На последней стадии, с 20 июля, будут подведены итоги: специалисты проанализируют, сколько пользователей его скачали, сколько пользователей реально им пользовались, как оно работало, скольких "положительных случаев" коронавируса было выявлено.
Приложение Radar Covid-19 (в двух версиях - для iOS и Android) работает через Bluetooth и рассчитывает расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. На телефон, который находился вблизи с "зараженным" должно приходить уведомление о риске заражения, а также инструкции, как действовать.
Официальную презентацию приложения власти Канарских островов проведут во вторник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
321006
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыGoogle AndroidApple iOSКанарские островаИспанияВ мире
Рекомендуем
Телефон с приложением Tik Tok
В Индии запретили TikTok и WeChat
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире один человек пострадал при пожаре в драматическом театре
Демократическая республика Конго
В ДР Конго десять человек погибли из-за схода оползня
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев поручил произвести выплаты жителям Подмосковья в срок
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Эксперт предрек непростые переговоры Путина и Лукашенко в Ржеве
Офисный работник
Эксперт рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Сотрудники правоохранительных органов США
В Сиэтле у "автономной зоны" произошла стрельба
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
США поддержали требование продлить оружейное эмбарго против Ирана
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии зафиксировали минимальное число жертв COVID-19 с начала марта
Мороженое в рожке
Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния