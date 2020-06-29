https://ria.ru/20200629/1573642104.html
В Испании начали тесты приложения, выявляющего контакты больных COVID-19
Приложение, отслеживающее контакты зараженных COVID-19, начинают тестировать в Испании, сообщает агентство Efe. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:32
2020-06-29T17:32
распространение нового коронавируса
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канарские острова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573233199_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_6ad356f336533cdf83db4650c78e5bdf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, google android, apple ios, канарские острова, испания, в мире
МАДРИД, 29 июн – РИА Новости.
Приложение, отслеживающее контакты зараженных COVID-19
, начинают тестировать в Испании
, сообщает агентство Efe
.
Эксперимент будет проходить на небольшом канарском острове Гомера, где живут 22 тысячи человек. Предполагается, что в нем будут участвовать около 3 тысяч человек, из которых 300 "условно зараженных".
На первой стадии, которая начинается сегодня, жителей острова, а также пассажиров самолетов и судов, которые на него прибывают, будут информировать об этом эксперименте. На второй, которая начнется 6 июля, собственно, начнется само тестирование. При запуске будет лишь один "зараженный", а затем будет запущено три волны "эпидемии" – 10, 13 и 17 июля. На последней стадии, с 20 июля, будут подведены итоги: специалисты проанализируют, сколько пользователей его скачали, сколько пользователей реально им пользовались, как оно работало, скольких "положительных случаев" коронавируса было выявлено.
Приложение Radar Covid-19 (в двух версиях - для iOS
и Android
) работает через Bluetooth и рассчитывает расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. На телефон, который находился вблизи с "зараженным" должно приходить уведомление о риске заражения, а также инструкции, как действовать.
Официальную презентацию приложения власти Канарских островов
проведут во вторник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.