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США поддержали требование продлить оружейное эмбарго против Ирана
США поддерживают требование арабских стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, продлить оружейное эмбарго для Ирана, заявил спецпосланник США по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:29
адиль аль-джубейр
саудовская аравия
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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адиль аль-джубейр, саудовская аравия, иран, сша, в мире

США поддержали требование продлить оружейное эмбарго против Ирана

17:29 29.06.2020
876
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ДОХА, 29 июн - РИА Новости. США поддерживают требование арабских стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, продлить оружейное эмбарго для Ирана, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук.
"Мы поддерживаем страны региона в требовании к ООН продлить оружейное эмбарго, эмбарго должно быть продлено, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе", - сказал американский спецпосланник на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 июня, 03:57
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
В свою очередь, выступавший на пресс-конференции государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр тоже призвал международное сообщество продлить введенное в отношении Ирана оружейное эмбарго.
Хук указал, что руководство Ирана отвергает дипломатические пути и стабилизацию ситуации в Йемене, передавая туда оружие и ракеты. "Иран хочет, чтобы война шла без конца", - сказал спецпосланник.
По его словам, с 2016 года более 400 ракет было выпущено по территории Саудовской Аравии из Йемена, которые попали туда из Ирана.
Хук подчеркнул, что США поддерживают усилия спецпосланника ООН и Саудовской Аравии, направленные на прекращение огня, открытие аэропорта Саны и начало политического всеобъемлющего процесса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
25 июня, 01:50
Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
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Адиль аль-ДжубейрСаудовская АравияИранСШАВ мире
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