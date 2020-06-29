США поддержали требование продлить оружейное эмбарго против Ирана

ДОХА, 29 июн - РИА Новости. США поддерживают требование арабских стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, продлить оружейное эмбарго для Ирана, заявил спецпосланник США по Ирану Брайан Хук.
"Мы поддерживаем страны региона в требовании к ООН продлить оружейное эмбарго, эмбарго должно быть продлено, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе", - сказал американский спецпосланник на пресс-конференции в Эр-Рияде, которую транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
В свою очередь, выступавший на пресс-конференции государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр тоже призвал международное сообщество продлить введенное в отношении Ирана оружейное эмбарго.
Хук указал, что руководство Ирана отвергает дипломатические пути и стабилизацию ситуации в Йемене, передавая туда оружие и ракеты. "Иран хочет, чтобы война шла без конца", - сказал спецпосланник.
По его словам, с 2016 года более 400 ракет было выпущено по территории Саудовской Аравии из Йемена, которые попали туда из Ирана.
Хук подчеркнул, что США поддерживают усилия спецпосланника ООН и Саудовской Аравии, направленные на прекращение огня, открытие аэропорта Саны и начало политического всеобъемлющего процесса.
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