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В Сиэтле у "автономной зоны" произошла стрельба
Стрельба произошла недалеко от захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), один человек погиб, сообщает издание Washington... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:21
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РИА Новости
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353
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сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле у "автономной зоны" произошла стрельба

17:21 29.06.2020
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© AP Photo / Ted S. WarrenСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Ted S. Warren
Сотрудники правоохранительных органов США . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Стрельба произошла недалеко от захваченной протестующими "Автономной зоны Капитолийского холма" (CHAZ), один человек погиб, сообщает издание Washington Examiner.
По данным издания, два человека получили ранения в результате стрельбы, один из них скончался в больнице. Это уже четвертый случай стрельбы в районе CHAZ, отмечает издание.

"Полицейские расследуют стрельбу на пересечении 12 Avenue и Pike Street. Сообщается о двух пострадавших. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна", - сообщила полиция в Twitter.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма" (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.
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СиэтлСШАВ мире
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