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Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что борьба с пандемией "дала хорошие аргументы агитировать за демократию", а авторитаризм "потерял обаяние". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франк-вальтер штайнмайер
евросоюз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, франк-вальтер штайнмайер, евросоюз, германия, европа, в мире

Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию

17:17 29.06.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что борьба с пандемией "дала хорошие аргументы агитировать за демократию", а авторитаризм "потерял обаяние".
"Пандемия коронавируса подвергла тесту по всему миру как демократии, так и авторитарные режимы. Мы хотим сегодня поговорить о том, как наша демократия на данный момент справляется в борьбе с вирусом, как она справилась с ограничением прав и свобод и перед какими вызовами она сейчас стоит", - заявил президент на форуме "Будущее демократии" в своей резиденции Бельвю.
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Он отметил, что пандемия и связанные с ней ограничения показали значение общественных пространств для обсуждения насущных проблем общества, выражения недовольства и протеста, с условием, что это происходит "мирно и с уважением монополии на насилие государства".
Президент подчеркнул, что пандемия еще далеко не окончена, а ее социальные и экономические последствия "еще не только не преодолены, но и не проявились в полном объеме", тем не менее, продолжил он, можно подвести первый итог, что Германия смогла "сравнять кривую" и помочь наиболее пострадавшим в едином "общественном акте усилия".
"И этот акт усилия мы смогли продемонстрировать не потому, что к тому нас принудила сильная рука, а потому, что мы смогли его продемонстрировать из солидарности и чувства ответственности. В наше время тревожной неуверенности мы увидели, что многие люди в нашей стране доверяют демократическим институтам. Мы также увидели, что доверие к действующим политикам во время кризисного менеджмента только выросло", - продолжил Штайнмайер, подчеркнув, что доверие нельзя предписать распоряжением, оно базируется на уверенности в себе граждан.
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Президент выразил мнение, что кризис коронавируса сделал "граждан и политиков на шажок ближе, вопреки всем правилам по соблюдению дистанции". По его словам, вопрос, сохранится ли такое доверие после кризиса, будет зависеть от того, останется ли политическое пространство в ФРГ открытым и прозрачным. Он также назвал "веру в рациональность и доверие к науке особыми источниками силы немецкой демократии". В то же время в "некоторых частях" общества, по его словам, вера в рациональность хрупка, поэтому необходимо противостоять случаям, когда люди враждебно относятся к ученым, угрожают им, подтасовывают факты, распространяют теории заговора. "Кризис коронавируса дает нам в руки лучшие аргументы, чтобы агитировать за науку и демократию", - заявил президент.
По его словам, доверие, рациональность, многообразие мнений и солидарность - сильные стороны немецкой демократии, "что показала наша общая реакция на вирус". "Я считаю, мы должны это с уверенностью заявлять, особенно тем, кто сомневается в демократии и презирает ее. С этого подиума я часто говорю о восхищение авторитаризмом, которое мы наблюдаем во всем мире, в том числе у нас в Европе. Эта опасность не ликвидирована. Но в качестве промежуточного итога я дерзну: в кризисе коронавируса авторитаризм потерял обаяние. Это бросается в глаза: в борьбе с пандемией сильные речи, самохвальство, демагогия, самонадеянность не помогают. В борьбе с вирусом не помогает фальсифицирование данных или их сокрытие, чтобы собственный режим выглядел лучше в конкурентной борьбе систем. И это бессовестно, когда избранные правительства злоупотребляют в борьбе с вирусом, чтобы и далее ограничивать права и свободы с целью укреплять свою власть", - заявил Штайнмайер.
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Он отметил, что в ходе текущего кризиса началась "борьба за будущее", в которой, по его словам, важнейшим качеством является "воля к изменению курса", сохранится ли эта воля после кризиса или установится общая усталость от кризиса - "это открытый вопрос". "Да, это не ясно, будут ли демократии способны к изменениям после кризиса коронавируса. Но я убежден, нам нужна воля к изменениями", - продолжил он, добавив, что эта "воля к изменениям" потребуется в борьбе с изменением климата, для укрепления и экономического восстановления Евросоюза.
Штайнмайер подчеркнул, что закрытие границ и сосредоточенность стран на внутренних делах во время кризиса показали значение сотрудничества. "Каким будет мир после кризиса, остается открытым вопросом. Каким он должен быть, мы должны при демократии спорить и решать в условиях равенства и свободы", - заключил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Франк-Вальтер ШтайнмайерЕвросоюзГерманияЕвропаВ мире
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