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Следователи проверят информацию об отравлении двух детей в Красногорске
Следователи организовали две проверки по информации об отравлении в Красногорске двух детей дезинфицирующим средством и средством для розжига, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:16
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, московская область (подмосковье), происшествия

Следователи проверят информацию об отравлении двух детей в Красногорске

17:16 29.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Следователи организовали две проверки по информации об отравлении в Красногорске двух детей дезинфицирующим средством и средством для розжига, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Из сообщения СМИ следует, что 28 июня из Красногорска в одну из московских больниц был госпитализирован мальчик с диагнозом "отравление нефтепродуктами". По предварительным данным, ребенок выпил жидкость для розжига. В тот же день в одном из населенных пунктов Красногорского городского округа двухлетняя девочка выпила дезинфицирующее средство и была госпитализирована в медучреждение с диагнозом "отравление химическим раствором".
"Следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение двух доследственных проверок по информации, размещенной в сети интернет об отравлении двух детей", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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