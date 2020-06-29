Следователи проверят информацию об отравлении двух детей в Красногорске

Из сообщения СМИ следует, что 28 июня из Красногорска в одну из московских больниц был госпитализирован мальчик с диагнозом "отравление нефтепродуктами". По предварительным данным, ребенок выпил жидкость для розжига. В тот же день в одном из населенных пунктов Красногорского городского округа двухлетняя девочка выпила дезинфицирующее средство и была госпитализирована в медучреждение с диагнозом "отравление химическим раствором".