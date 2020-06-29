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Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе
Загрузка топлива на первый реактор Белорусской АЭС начнется в августе, заявил в понедельник посол республики в России Владимир Семашко. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:15
белорусская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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владимир семашко
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белорусская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), магатэ, владимир семашко, гродненская область, белоруссия, в мире

Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе

17:15 29.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусская АЭС. Архивное фото
МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Загрузка топлива на первый реактор Белорусской АЭС начнется в августе, заявил в понедельник посол республики в России Владимир Семашко.
Ранее Минэнерго республики сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ядерное топливо для первого энергоблока БелАЭС доставлено на площадку строительства станции 6 мая. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.

"Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива… И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году - в первом квартале, по крайней мере - полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", - приводит слова Семашко Sputnik Беларусь.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
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Белорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МАГАТЭВладимир СемашкоГродненская областьБелоруссияВ мире
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