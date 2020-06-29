Загрузку топлива в первый реактор БелАЭС начнут в августе

"Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива… И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск. Стоит задача в 2021 году - в первом квартале, по крайней мере - полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок", - приводит слова Семашко Sputnik Беларусь.